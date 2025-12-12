3,5 aylık evlilikte şok hamle! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanıyor mu?

Kasım ayında katıldığı bir programda Erbil, geçmiş ilişkileri ve aldatmalarına dair itiraflarda bulunmuştu. Bu açıklamalar, evlilikte ilk krizi tetiklemiş ve kısa süreli gerginliklere yol açmıştı.

Kaynak: Sosyal medya

Mehmet Ali Erbil, "Aldatmadığınız bir kadın oldu mu?" sorusuna "Babam da çapkın bir adamdı, sanırım bizde genetik. Annem tarafından sevilmediğim için belki de hep bir 'yedekleme' ihtiyacı duydum. Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim, hiçbir zaman tek eşli kalamadım" yanıtını vermişti.

Ünlü şovmenin bu açıklaması evlilikte ilk krizi de beraberinde getirmişti. Eşine tepki gösteren Gülseren Ceylan'ın evi terk ettiği iddia edilmişti.