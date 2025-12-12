3,5 aylık evlilikte şok hamle! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanıyor mu?
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın 3,5 aylık evliliğinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hamleleriyle dikkat çeken çift, “Boşanıyorlar mı?” sorusunu akıllara getirdi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 28 Ağustos'ta Gülseren Ceylan ile Yeniköy'deki evinin bahçesinde nikah masasına oturmuştu. Çiftin yakın dostlarının katıldığı tören uzun süre gündemde kaldı.
🗣️ Geçmişte Yaşanan Tartışmalar
Kasım ayında katıldığı bir programda Erbil, geçmiş ilişkileri ve aldatmalarına dair itiraflarda bulunmuştu. Bu açıklamalar, evlilikte ilk krizi tetiklemiş ve kısa süreli gerginliklere yol açmıştı.
Mehmet Ali Erbil, "Aldatmadığınız bir kadın oldu mu?" sorusuna "Babam da çapkın bir adamdı, sanırım bizde genetik. Annem tarafından sevilmediğim için belki de hep bir 'yedekleme' ihtiyacı duydum. Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim, hiçbir zaman tek eşli kalamadım" yanıtını vermişti.
Ünlü şovmenin bu açıklaması evlilikte ilk krizi de beraberinde getirmişti. Eşine tepki gösteren Gülseren Ceylan'ın evi terk ettiği iddia edilmişti.
💌 Canlı Yayında Özür
Erbil, eşine duyduğu sevgiyi canlı yayında dile getirerek özür diledi:
"Gülseren Erbil'i sevdim. Şu anda da ona aşığım. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Gerçek olan ona aşkım. Allah herkese böyle bir aşk nasip etsin"
❓ Yeni Kriz Dedikoduları
Her şey yoluna girmiş gibi görünse de Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan cephesinde flaş gelişmeler yaşandı.
📱 Sosyal Medyada Sessizlik
Gülseren Ceylan, 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatırken, Mehmet Ali Erbil de nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.
"Boşanıyorlar mı?" sorusu akıllara gelirken çift konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.