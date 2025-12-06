Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'ün sitemine Gökçe Bahadır’dan jet yanıt!

Kaynak: Sosyal medya

"Herkes Kendi Hayatına Döndü"

Gökçe Bahadır, Halil Ergün ile geçmişte çok güzel zamanlar geçirdiklerini ve sonrasında hayatların doğal akışında herkesin kendi yoluna gittiğini söyledi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Bahadır "Sürekli telefonda irtibatta olduğumuzu söyleyemem tabii ama ara sıra konuştuğumuz oluyor. O kadar yoğun ve güzel bir zaman geçirdik ki sonrasında herkes bir şekilde kendi hayatına döndü. Bir sürü şeyler oldu. Tabii öyle şeyler olabilir" dedi.