Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'ün sitemine Gökçe Bahadır’dan jet yanıt!
Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün’ün Gökçe Bahadır’a yönelik açıklamalarına ünlü oyuncudan yanıt geldi. Bahadır, eski rol arkadaşıyla aralarındaki iletişim hakkında konuştu ve yaşadıkları dönemin ardından herkesin farklı yollara gittiğini belirtti.
Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı ölümsüz eserinden uyarlanan ve 2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde Ali Rıza Bey'i canlandıran Halil Ergün, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda o dönemki rol arkadaşları hakkında sitemde bulunmuştu.
"5 yıl çalıştıktan sonra sizi hiç arayıp sordular mı?" sorusuna "Yok" yanıtını veren Ergün, ailenin en büyük kızını oynayan Bennu Yıldırımlar'ın ise kendisiyle iletişimi kesmediğini söylemişti:
Bennu Yıldırımlar benim canım, muhteşem kardeşimizdir. Gökçe'yi görmedim. Evlendirdik onu. Birinci evliliğinde ben öncülük yaptım, gittim istedim anne babasından. Sonra bir daha görmedim. Beni aramadılar
Gökçe Bahadır'dan Halil Ergün'e Yanıt!
Bu sözlere Bahadır'dan hızlı bir yanıt geldi. Ünlü oyuncu, Ergün'ün açıklamalarına nazik bir şekilde karşılık verdi.
"Herkes Kendi Hayatına Döndü"
Gökçe Bahadır, Halil Ergün ile geçmişte çok güzel zamanlar geçirdiklerini ve sonrasında hayatların doğal akışında herkesin kendi yoluna gittiğini söyledi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Bahadır "Sürekli telefonda irtibatta olduğumuzu söyleyemem tabii ama ara sıra konuştuğumuz oluyor. O kadar yoğun ve güzel bir zaman geçirdik ki sonrasında herkes bir şekilde kendi hayatına döndü. Bir sürü şeyler oldu. Tabii öyle şeyler olabilir" dedi.
Fahriye Evcen'le ve diğer rol arkadaşlarıyla görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine Bahadır, şunları söyledi: "Hepsiyle sürekli görüşüyoruz gibi bir şey bence çok da gerçekçi değil. Ama hiç kimseyle hiçbir sıkıntımız yok. Karşılaştığımızda görüşüyoruz, konuşuyoruz, sohbet de ediyoruz, birbirimizin işlerini de destekliyoruz"