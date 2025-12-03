20 yıldır aynı pantolonu giyiyor: Nebahat Çehre’den çok konuşulacak itiraf
Türk sinemasının sevilen isimlerinden Nebahat Çehre, modaya dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, 20 yıldır aynı pantolonu giydiğini itiraf ederek gündem oldu.
Aşk-ı Memnu dizisindeki "Firdevs Yöreoğlu" karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle her daim adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, sadece oyunculuğu değil, şıklığıyla da dikkat çekiyor.
Son olarak katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çehre, modaya dair çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
"20 Yıldır Aynı Pantolonu Giyiyorum"
Davet sırasında mikrofonlara konuşan 82 yaşındaki ünlü oyuncu, tarzıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Çehre, altındaki pantolonun 20 yıldır dolabında olduğunu ve hala keyifle giydiğini belirtti. 2. Sayfa mikrofonlarına konuşan Çehre, "Altımdaki pantolonu 20 yıldır giyiyorum" sözleriyle gündem oldu.
Güzelliğin Sırrı: Doğallık!
Nebahat Çehre, geçen günlerde de basın mensuplarına verdiği röportajda doğal görünmeye özen gösterdiğini dile getirmişti. Makyajsız görüntülendiğinde de esprili bir şekilde sitem eden oyuncu, güzelliğin sırrını doğallığa bağladı.
Çehre "Hep beni makyajsız yakalıyorsunuz" diyerek esprili şekilde sitem etmişti. 82 yaşındaki oyuncu hemen ardından ise "Bence güzelliğin sırrı doğallık" ifadelerini kullanmıştı.
Çehre, yıllara meydan okuyan enerjisi ve kendine özgü tarzıyla hem magazin hem de moda dünyasının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.