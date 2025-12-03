20 yıldır aynı pantolonu giyiyor: Nebahat Çehre’den çok konuşulacak itiraf

Aşk-ı Memnu dizisindeki "Firdevs Yöreoğlu" karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle her daim adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, sadece oyunculuğu değil, şıklığıyla da dikkat çekiyor.

Kaynak: Sosyal medya Son olarak katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çehre, modaya dair çok konuşulacak bir itirafta bulundu.