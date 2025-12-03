Burcu Özberk’in acı günü: Ailemizin çınarını kaybettik!

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Burcu Özberk , bu kez acı bir haberle takipçilerinin karşısına çıktı. Özberk, dedesi Cumhuriyet Yıldızlar'ın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından duyurdu. Paylaşımında duygusal ifadeler kullanan Özberk, ailesinin büyük kaybını takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya

"Ailemizin Çınarını Kaybettik"

Ünlü oyuncu, paylaşımında dedesinin fotoğrafını da ekledi ve duygularını şu sözlerle aktardı: "Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik." Özberk'in bu notu, hem ailesine hem de sevenlerine derin bir üzüntü yaşattı.