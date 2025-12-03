Burcu Özberk’in acı günü: Ailemizin çınarını kaybettik!
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, dedesinin vefatını sosyal medyadan duyurdu. Duygusal paylaşımı, takipçilerini üzüntüye boğdu. Oyuncu, cenaze detaylarına da açıklandı.
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Burcu Özberk, bu kez acı bir haberle takipçilerinin karşısına çıktı. Özberk, dedesi Cumhuriyet Yıldızlar'ın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından duyurdu. Paylaşımında duygusal ifadeler kullanan Özberk, ailesinin büyük kaybını takipçileriyle paylaştı.
"Ailemizin Çınarını Kaybettik"
Ünlü oyuncu, paylaşımında dedesinin fotoğrafını da ekledi ve duygularını şu sözlerle aktardı: "Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik." Özberk'in bu notu, hem ailesine hem de sevenlerine derin bir üzüntü yaşattı.
Cenaze Bilgileri de Paylaşıldı
Burcu Özberk, mesajında cenazenin detaylarını da açıkladı. Cumhuriyet Yıldızlar'ın cenazesinin 3 Aralık öğle namazı sonrası Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden defnedileceği belirtildi.
Takipçilerinden Taziye ve Destek Mesajları
Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun paylaşımına başsağlığı ve destek mesajlarıyla yanıt verdi. Birçok takipçisi, Burcu Özberk'in üzüntüsünü paylaştığını belirterek başsağlığı dileklerinde bulundu.