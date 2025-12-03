Alina Boz ve Umut Evirgen’den romantik 2. yıl kutlaması!

Alina Boz ve Umut Evirgen, 2023 Aralık ayında dünyaevine girmişti. Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven yaparken, Evirgen'in şahitleri ise ünlü isimler Özge Özpirinçci ve Fatih Terim olmuştu.

Kaynak: Sosyal medya Doğum Günü ve Romantik Anlar Mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettirmişti. Boz, geçtiğimiz haftalarda 27. yaşını ABD'nin New York şehrinde eşiyle birlikte kutlamıştı. Çiftin bu kutlaması da sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve takipçiler tarafından beğeni toplamıştı.