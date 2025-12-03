Alina Boz ve Umut Evirgen’den romantik 2. yıl kutlaması!
Ünlü oyuncu Alina Boz ile işletmeci eşi Umut Evirgen, evliliklerinin ikinci yılını sosyal medya üzerinden yayınladıkları romantik karelerle kutladı. Çiftin paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Alina Boz ve Umut Evirgen, 2023 Aralık ayında dünyaevine girmişti. Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven yaparken, Evirgen'in şahitleri ise ünlü isimler Özge Özpirinçci ve Fatih Terim olmuştu.
Doğum Günü ve Romantik Anlar
Mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettirmişti. Boz, geçtiğimiz haftalarda 27. yaşını ABD'nin New York şehrinde eşiyle birlikte kutlamıştı. Çiftin bu kutlaması da sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve takipçiler tarafından beğeni toplamıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Boz ve Evirgen'den romantik bir paylaşım daha geldi. Evliliklerinin ikinci yılını kutlayan çift, mutluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Hayranlardan Yoğun İlgi
Çiftin romantik paylaşımları, sosyal medyada beğeni ve yorum rekoru kırdı.
Takipçileri, fotoğraflara "Çok tatlısınız", "Siz bir harikasınız" gibi mesajlarla yanıt vererek çiftin mutluluğunu paylaştı.