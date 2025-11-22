Kardeşler bir arada! Tuğçe Tayfur'dan miras açıklaması: Derdimiz mal mülk değil
Ferdi Tayfur’un vefatının ardından patlak veren miras krizi magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Tayfur’un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, Nişantaşı’nda verdiği röportajda miras tartışmalarıyla ilgili konuştu ve net mesajlar verdi.
Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetmişti. Acı haber milyonları yasa boğarken, geriye unutulmaz eserlerin yanı sıra bir de miras polemiği kaldı. Babasının vefatının ardından miras kriziyle gündeme gelen Tuğçe Tayfur, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve konuya dair yeni bir açıklamada bulundu.
Miras davası hakkında konuşan Tuğçe, şunları söyledi: "Vasiyet iptaline başvurduk. Mahkemede kabul etti. Duruşma tarihinde neler olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.
KARDEŞLER BİR ARADA
Kardeşlerin arasında herhangi bir kavga olmadığını söyleyen Tayfur, "Biz kardeşlerimizle birlikte ilerliyoruz bir tek Taha'mız yok yanımızda, o da hatasını anlayacak yakında. Bizim yanımıza gelecek" şeklinde konuştu.
Tayfur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz ağabeylerimiz, ablalarımızla birlikte hareket ediyoruz. Derdimiz mal, mülk, para pul değil. Babamın iyi niyetini nasıl suistmal edildiğini görmek. Ablalarımın da derdi bu. Çünkü onlar da kandırılmış"
NELER OLDU?
Sanatçının avukatının aktardığına göre, Tayfur'un gerçek servetinin 3 milyar değil, 6 milyar TL olduğu iddia edildi. Tayfur'un mirasının büyük bir kısmının bağışlandığını açıklayan avukat, Tuğçe ve Timur Tayfur'un mirastan men edildiği belirtti.
Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Avukat ne oldu, istediğin olmadı diye şimdi yalan beyanlarla insanlar algı operasyonu mu yapıyorsun? Bizden çok sen düşmüş gibisin babamın mirasının peşine bir de yalan konuşarak! Bize de söylesene ya hangi 6 milyar! Hangi evi annemden geri alacaklarmış? Benim annemin oturduğu evin arsası babamın ofis olarak kullandığı yerin arsasıyla takas edildi" şeklinde karşılık verdi.