Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur , 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetmişti. Acı haber milyonları yasa boğarken, geriye unutulmaz eserlerin yanı sıra bir de miras polemiği kaldı. Babasının vefatının ardından miras kriziyle gündeme gelen Tuğçe Tayfur , önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve konuya dair yeni bir açıklamada bulundu.

Miras davası hakkında konuşan Tuğçe, şunları söyledi: "Vasiyet iptaline başvurduk. Mahkemede kabul etti. Duruşma tarihinde neler olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya

KARDEŞLER BİR ARADA

Kardeşlerin arasında herhangi bir kavga olmadığını söyleyen Tayfur, "Biz kardeşlerimizle birlikte ilerliyoruz bir tek Taha'mız yok yanımızda, o da hatasını anlayacak yakında. Bizim yanımıza gelecek" şeklinde konuştu.

Tayfur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz ağabeylerimiz, ablalarımızla birlikte hareket ediyoruz. Derdimiz mal, mülk, para pul değil. Babamın iyi niyetini nasıl suistmal edildiğini görmek. Ablalarımın da derdi bu. Çünkü onlar da kandırılmış"