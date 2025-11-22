Şahika Ercümen bu kez aşka daldı! Gönlünü bakın kime kaptırdı
107 metrelik dünya rekoruyla Türkiye’yi gururlandıran Şahika Ercümen, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir hayatını spora adayan rekortmen dalgıcın kalbini, alanında tanınan ünlü bir mimara kaptırdığı öğrenildi. İşte detaylar...
Türkiye'nin gururu, serbest dalışın kraliçesi Şahika Ercümen, bu kez suyun derinliklerinden çıkıp aşkın derinliklerine daldı. Spor kariyerindeki başarısı kadar, özel hayatındaki sürpriziyle de magazin gündemine damgasını vurdu.
Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şunları söyledi: "Geçen ay kendisine ait 106 metrelik rekoru, başarılı bir dalışla 107 metreye çıkararak yeni dünya rekorunun sahibi olan serbest dalış milli sporcumuz Şahika Ercümen, özel hayatında da mutluluğu yakaladı!
Ömrü hayatı dünyanın dört bir yanında, sürekli antrenman yaparak geçtiği için şimdiye kadar yanında erkek sinek bile görmediğimiz Şahika Ercümen'in aşık olduğunu öğrendim.
Gönlünü çalan kişi de tanıdık bir isim: Yurt içinde ve yurt dışında birçok başarılı projeye imza atan ünlü mimar Haldun Kilit. Ne zaman flört etmeye başladıklarını öğrenemedim ama çifte yakın kaynaklardan, çok iyi anlaştıklarını ve ikisinin de birbirlerine çok iyi geldiklerini öğrendim.
Geçen hafta sonu Kahire'ye tatile giden aşıklar, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Art D'Égypte'deki Mert Ege Köse'nin Ayça Okay tarafından kavramsallaştırılan 'The Shen' adlı anıtsal heykelini de ziyaret etti. Umarım mutlulukları daim olur"