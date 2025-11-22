Şahika Ercümen bu kez aşka daldı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Kaynak: Sosyal medya

Gönlünü çalan kişi de tanıdık bir isim: Yurt içinde ve yurt dışında birçok başarılı projeye imza atan ünlü mimar Haldun Kilit. Ne zaman flört etmeye başladıklarını öğrenemedim ama çifte yakın kaynaklardan, çok iyi anlaştıklarını ve ikisinin de birbirlerine çok iyi geldiklerini öğrendim.