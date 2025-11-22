PODCAST CANLI YAYIN

Şahika Ercümen bu kez aşka daldı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

107 metrelik dünya rekoruyla Türkiye’yi gururlandıran Şahika Ercümen, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir hayatını spora adayan rekortmen dalgıcın kalbini, alanında tanınan ünlü bir mimara kaptırdığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Şahika Ercümen bu kez aşka daldı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Türkiye'nin gururu, serbest dalışın kraliçesi Şahika Ercümen, bu kez suyun derinliklerinden çıkıp aşkın derinliklerine daldı. Spor kariyerindeki başarısı kadar, özel hayatındaki sürpriziyle de magazin gündemine damgasını vurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şunları söyledi: "Geçen ay kendisine ait 106 metrelik rekoru, başarılı bir dalışla 107 metreye çıkararak yeni dünya rekorunun sahibi olan serbest dalış milli sporcumuz Şahika Ercümen, özel hayatında da mutluluğu yakaladı!

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ömrü hayatı dünyanın dört bir yanında, sürekli antrenman yaparak geçtiği için şimdiye kadar yanında erkek sinek bile görmediğimiz Şahika Ercümen'in aşık olduğunu öğrendim.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Gönlünü çalan kişi de tanıdık bir isim: Yurt içinde ve yurt dışında birçok başarılı projeye imza atan ünlü mimar Haldun Kilit. Ne zaman flört etmeye başladıklarını öğrenemedim ama çifte yakın kaynaklardan, çok iyi anlaştıklarını ve ikisinin de birbirlerine çok iyi geldiklerini öğrendim.

Geçen hafta sonu Kahire'ye tatile giden aşıklar, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Art D'Égypte'deki Mert Ege Köse'nin Ayça Okay tarafından kavramsallaştırılan 'The Shen' adlı anıtsal heykelini de ziyaret etti. Umarım mutlulukları daim olur"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
İDEFİX
Şemsiyeleri sımsıkı tutun! Sis, pus, fırtına modu açık! Sağanak o saatte pik yapacak
Af yolda... Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor!
Dikkatler ilaçlama firmalarının üzerinde! Üçte biri kaçak çalışıyor
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Futbolda bahis skandalında yeni perde! Görüşme kayıtları ortaya çıktı, hakemlerin konuşmaları şoke etti
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
IMF'den Türkiye değerlendirmesi: Büyüme sağlam kalacak enflasyon kademeli olarak düşecek
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Yasa dışı bahis operasyonu: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten
Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Ekrem İmamoğlu’nun “rüşvet mühendisi” itiraf etti!
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!