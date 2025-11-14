PODCAST CANLI YAYIN

Kerim Sabancı gönlünü yengesinin arkadaşına kaptırdı! Bakın o isim kim...

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı’nın küçük oğlu Kerim Sabancı, aşk hayatıyla gündeme geldi. Sabancı’nın yeni sevgilisi yengesi Nazlı Kayı Sabancı’nın da yakın arkadaşı çıktı. Kerim Sabancı gönlünü bakın kime kaptırmış!

Sabancı Ailesi'nin genç üyelerinden Kerim Sabancı, son günlerde aşk hayatıyla magazin gündeminin odağında. Kulislerde konuşulanlara göre Kerim Sabancı'nın kalbini çalan güzel, aile çevresinden tanıdık bir isim. İşte detaylar...

Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı: "Arzu-Ömer Sabancı çiftinin küçük oğulları, gözde bekar Kerim Sabancı da, çapkınlık konusunda abileri Hacı ve Hakan Sabancı'nın izinden gidiyor!

Hacı evlendikten sonra sahadan çekildi ama Hande Erçel ile evliliğin eşiğinden dönen Hakan tam gaz çapkınlıklara devam ediyor.

Abilerine göre en büyük farkının karda yürüyüp izini belli etmemesi olan 29 yaşındaki Kerim'in şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Sadece Deren Talu ve ABD'li model Carmella Rose ile yaşadığı aşkı ifşa olan Kerim'in gönlünün yeni sultanı da tanıdık bir isim; işkadını Melis Çatak... Bebek'te özel üyelikle girilen kulüpte tanıştıkları konuşulan Melis Çatak ile Kerim Sabancı'nın aşkı, önceki ay başlamış.

Bu arada duyduğuma göre, Kerim'in yengesi, Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı ile Melis Çatak da sıkı dostmuş.

Eğer kulislerde konuşulanlar doğruysa, Kerim'in bu ilişkisine, annesi Arzu Sabancı ne diyecek onu merak ediyorum. Biliyorsunuz, Arzu Sabancı'nın onaylamadığı aşk, bitmeye mahkum oluyor"

