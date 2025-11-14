PODCAST CANLI YAYIN

Saat 04.58’de gelen sürpriz! Nilperi Şahinkaya’dan çok konuşulan aşk pozu

Nilperi Şahinkaya, yeni aşkı Baturalp Bekar ile gece yarısı romantik bir kare paylaştı. Emre Yusufi ile ayrılığının ardından kalbini yeniden açan ünlü oyuncu, “Aşığım” notuyla ilişkisini gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz yıl heykeltıraş Emre Yusufi ile 2019'da başlayan uzun soluklu ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu, ayrılık sonrası yaptığı içten açıklamayla adından söz ettirmişti.

Şahinkaya, "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya... Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak... Bu şekilde olmuyor deyip, iki tarafın da kabullendiği bir ayrılık türü..." diyerek ilişkisinin olgun bir şekilde sona erdiğini belirtmişti.

Ayrılığın ardından bir süre özel hayatını gözlerden uzak yaşayan 37 yaşındaki oyuncu, kalbini yönetmen Baturalp Bekar'a kaptırmıştı.

Yeni aşkı ile çok konuşulan Şahinkaya, bu kez gece 04.58'de yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, sevgilisiyle samimi bir pozuna "Aşığım, saat 04.58 post koyuyorum" notunu düşerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni alarak yoğun ilgi gördü.

İşte Nilperi Şahinkaya'nın o paylaşımı...

