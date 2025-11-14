Saat 04.58’de gelen sürpriz! Nilperi Şahinkaya’dan çok konuşulan aşk pozu

Geçtiğimiz yıl heykeltıraş Emre Yusufi ile 2019'da başlayan uzun soluklu ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu, ayrılık sonrası yaptığı içten açıklamayla adından söz ettirmişti.
Şahinkaya, "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya... Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak... Bu şekilde olmuyor deyip, iki tarafın da kabullendiği bir ayrılık türü..." diyerek ilişkisinin olgun bir şekilde sona erdiğini belirtmişti.
Ayrılığın ardından bir süre özel hayatını gözlerden uzak yaşayan 37 yaşındaki oyuncu, kalbini yönetmen Baturalp Bekar'a kaptırmıştı.