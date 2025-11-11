PODCAST CANLI YAYIN

Fadik Sevin Atasoy’un yeni yolculuğu: Samuray eğitiminin hayatını değiştirdi!

Kanseri yenerek hayata yeniden başlayan oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Japonya’da aldığı samuray eğitiminin hayatını değiştirdiğini söyledi. “Dövüşme gücünün farkında olup, dövüşmeyeceksin” diyen Atasoy, içsel gücünü keşfettiğini anlattı.

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'deki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu Fadik Sevin Atasoy, 1,5 yıl süren meme kanseri mücadelesini geride bıraktıktan sonra hayata bambaşka bir pencereden bakmaya başladı. Zorlu süreci geride bırakan Atasoy, geçtiğimiz haftalarda Japonya'ya giderek samuray eğitimi almış ve bu kararıyla dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu, Snob Magazin'e verdiği röportajda Japonya'daki bu özel deneyimini anlattı. "Keyifli ve hayatımı değiştiren bir tecrübeydi" diyen Atasoy, eğitim için mülakatla seçildiğini belirtti.

Atasoy, "Eğitim almak için gittim. Mülakatla seçildim. Dövüşme gücünün farkında olup, dövüşmeyeceksin" dedi.

Atasoy, samuray eğitimine başvurma nedenini ise ilginç bir anısıyla paylaştı: "İçsel güç daha önemliydi. Fiziksel gücümü de denemek istedim. Bir konserde yabancı bir hanımefendi galiba çok içmişti beni rahatsız etti. Güvenliği çağırdım bana, 'İki gün önce samuray eğitim almışsınız. Uzaktan izliyordum nasıl çözeceksin diye bakıyordum?' dedi."

Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "En güzel durumu çözmek, uzmanına teslim etmek. Mayıs ayında Samuray Adası'na gideceğim, devam edeceğim. 1.5 ay kalmayı düşünüyorum. Sabah 05.00'te kalkıyorsun, buz gibi kumların üzerinde çalışıyorsun. Dirayet testi. Beslenmeme de dikkat ediyorum"

