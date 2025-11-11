Fadik Sevin Atasoy’un yeni yolculuğu: Samuray eğitiminin hayatını değiştirdi!

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'deki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu Fadik Sevin Atasoy, 1,5 yıl süren meme kanseri mücadelesini geride bıraktıktan sonra hayata bambaşka bir pencereden bakmaya başladı. Zorlu süreci geride bırakan Atasoy, geçtiğimiz haftalarda Japonya'ya giderek samuray eğitimi almış ve bu kararıyla dikkat çekmişti.
Ünlü oyuncu, Snob Magazin'e verdiği röportajda Japonya'daki bu özel deneyimini anlattı. "Keyifli ve hayatımı değiştiren bir tecrübeydi" diyen Atasoy, eğitim için mülakatla seçildiğini belirtti.
Atasoy, "Eğitim almak için gittim. Mülakatla seçildim. Dövüşme gücünün farkında olup, dövüşmeyeceksin" dedi.