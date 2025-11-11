Serhan Onat kimdir, kaç yaşında? Survivor 2026 kadrosuna dahil olan Serhan Onat hangi dizilerde oynadı?

Ilıcalı'nın açıklamasının ardından " Serhan Onat kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Serhan Onat'ın biyografisi…

Ünlü televizyoncu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Değerli oyuncu Serhan Onat, Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna katıldı. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

SERHAN ONAT KİMDİR?

27 Mayıs 1994'te İzmit'te dünyaya gelen Serhan Onat, lise yıllarının son döneminde dans ve tiyatro eğitimi almak için İstanbul'a taşındı. Sanata olan ilgisini akademik olarak da sürdüren Onat, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı.

Deniz ve kış sporlarına büyük bir ilgi duyan başarılı oyuncu, boş zamanlarında yelkenli tekne kaptanlığı yaparak doğayla iç içe vakit geçirmektedir.