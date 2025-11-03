Acı haberi Umut Oğuz duyurdu | Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti! 7 ay önce de eşini kaybetmişti...

Devekuşu Kabare'nin kurucularından, "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi unutulmaz karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu ve yönetmen Ahmet Gülhan, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Acı haberi Umut Oğuz duyurdu | Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti!



Acı haberi Umut Oğuz sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Gitti USTAM

Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri, Devekuşu Kabare'nin kurucularından, bilgi deryası güçlü yönetmen, beni sahnede izleyip oyuncu eden, hayatıma her dokunuşunda kendimi bulduğum efsane adam, manevi babam Ahmet Gülhan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun.