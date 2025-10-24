Ufuk Beydemir’in çok konuşulan paylaşımının ardından İpek Filiz Yazıcı’dan dikkat çeken açıklama!

2020 yılında "Ay Tenli Kadın" şarkısıyla tanınan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çift, 2022 yılında İtalya'da dünyaevine girmişti.
3 yıl evli kalan çiftten kötü haber geldi. Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı olarak evliliklerini resmi olarak sonlandırdı.
Boşanmanın ardından konserlerine devam eden Ufuk Beydemir, Tekirdağ'daki sahnesi sırasında bir takipçisinin "Abi efsane konser ama eski yengeyi özlediysen haber ver helak olduk" notunu Instagram hikayesinde paylaşmasıyla sosyal medyada konuşuldu.