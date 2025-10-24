PODCAST CANLI YAYIN

Ufuk Beydemir’in çok konuşulan paylaşımının ardından İpek Filiz Yazıcı’dan dikkat çeken açıklama!

Ünlü çiftin ayrılığı resmileşti! Boşanma sonrası Ufuk Beydemir’den dikkat çeken paylaşım gelirken, İpek Filiz Yazıcı “Bitmesi gerekiyordu bitti” sözleriyle sessizliği bozdu ve konuyu kapattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Ufuk Beydemir'in çok konuşulan paylaşımının ardından İpek Filiz Yazıcı'dan dikkat çeken açıklama!

2020 yılında "Ay Tenli Kadın" şarkısıyla tanınan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çift, 2022 yılında İtalya'da dünyaevine girmişti.

3 yıl evli kalan çiftten kötü haber geldi. Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı olarak evliliklerini resmi olarak sonlandırdı.

Boşanmanın ardından konserlerine devam eden Ufuk Beydemir, Tekirdağ'daki sahnesi sırasında bir takipçisinin "Abi efsane konser ama eski yengeyi özlediysen haber ver helak olduk" notunu Instagram hikayesinde paylaşmasıyla sosyal medyada konuşuldu.

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı, birçok kişi tarafından "Ayrılığı atlatamamış" şeklinde yorumlandı.

Bu gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği İpek Yazıcı, bir etkinlikte boy gösterdi. Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncuya, boşanmayla ilgili sorular yöneltildi.

Yazıcı, bunun üzerine "Bitmesi gerekiyordu bitti. Çok da konuşacak bir şey yok" dedi. Yazıcı'nın sözleri, konuyu resmen kapattığını gösterdi.

Çiftin ayrılığı, hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

