A.B.İ’nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısı 5 yaşında! Sinem Kobal aile pozunu paylaştı
Atv'nin merakla beklenen dizisi A.B.İ ile ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, sadece başarılı kariyeri değil özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sinem Kobal ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırtan oyuncu, son olarak ilk göz ağrısı Lalin'in doğum günüyle gündeme geldi. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın minik kızlarının doğum gününde çekilen aile pozu...
Giriş Tarihi: 24.10.2025 14:00