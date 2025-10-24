Kadraj Galeri Kadraj İkon A.B.İ’nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısı 5 yaşında! Sinem Kobal aile pozunu paylaştı

Atv'nin merakla beklenen dizisi A.B.İ ile ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, sadece başarılı kariyeri değil özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sinem Kobal ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırtan oyuncu, son olarak ilk göz ağrısı Lalin'in doğum günüyle gündeme geldi. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın minik kızlarının doğum gününde çekilen aile pozu...

Giriş Tarihi: 24.10.2025 14:00
Atv'nin merakla beklenen dizisi A.B.İ ile ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, yalnızca oyunculuk kariyerindeki başarılarıyla değil, örnek aile yaşantısıyla da gündemden düşmüyor.

Oyunculuğu, karizması ve duruşuyla Türk televizyonunun en sevilen isimlerinden biri olan İmirzalıoğlu, bu kez kızı Lalin'in doğum günüyle konuşuldu.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile evlenen İmirzalıoğlu, 2020'de büyük kızı Lalin'i, 2022'de ise küçük kızları Leyla'yı kucağına almıştı.

Ekranlara ara veren ancak sosyal medyada aktif olan Sinem Kobal, 5 yaşına giren Lalin'in doğum günü için özel bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabında 6 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, doğum günü kutlamasından aile pozunu paylaşırken, her zamanki gibi kızlarının yüzünü gizlemeyi ihmal etmedi.