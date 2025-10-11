Yeni aşkla yeni paylaşım! Gökhan Özen biricik sevgilisiyle sosyal medyaya damga vurdu

Uzun yıllardır müzik dünyasında hit şarkılarıyla adından söz ettiren Gökhan Özen, geçen günlerde özel hayatıyla ilgili önemli bir karar aldı ve sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı.
45 yaşındaki ünlü sanatçı, yaptığı paylaşımda yıllardır özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ettiğini vurgulayarak, "Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın" dedi.
YENİ PAYLAŞIM!
Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle yeni bir paylaşımda daha bulundu ve yayınladığı fotoğrafın altına düştüğü notla dikkat çekti.