Yeni aşkla yeni paylaşım! Gökhan Özen biricik sevgilisiyle sosyal medyaya damga vurdu

Uzun yıllar özel hayatını gözlerden uzak tutan Gökhan Özen, geçen günlerde kural bozarak ilan-ı aşkta bulundu. Çok konuşulan paylaşımın ardından ünlü oyuncudan sevgilisiyle yeni bir kare daha geldi. Özen, yayınladığı fotoğrafın altına düştüğü notla dikkat çekti.

Uzun yıllardır müzik dünyasında hit şarkılarıyla adından söz ettiren Gökhan Özen, geçen günlerde özel hayatıyla ilgili önemli bir karar aldı ve sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

45 yaşındaki ünlü sanatçı, yaptığı paylaşımda yıllardır özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ettiğini vurgulayarak, "Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

YENİ PAYLAŞIM!

Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle yeni bir paylaşımda daha bulundu ve yayınladığı fotoğrafın altına düştüğü notla dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Özen, "Herkes konuşurken susmak en iyisi çünkü bazen gözler kelimelerden çok daha fazlasını anlatır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Gökhan Özen'in biricik aşkıyla yaptığı yeni paylaşım...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Gökhan Özen sevgilisiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Spekülasyona gerek yok ben açıklayayım; sizlerle paylaşmıştım, bir ilişkim var ve sevgilimin kim olduğu medya kuruluşlarında araştırma konusu olmuş. Bu da normal ve anlayışla karşılıyorum. Kulaktan duyma bilgilerle haber yapmayınız, benden duyun ismi Naz. Türkiye'deki müzik yapım şirketimizde sosyal medya yöneticisi olarak çalışmakta ve Amerikalı falan da değil isminden anlaşılacağı üzere. Yabancı da değil, sanırım bu kadarı yeterli olur"

