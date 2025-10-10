El ele yakalanmışlardı! Survivor Murat Ceylan oyuncu sevgilisiyle aşka geldi

Survivor yarışmasının sevilen sunucusu Murat Ceylan , özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda Gizem Güneş ile yaşadığı kısa süreli aşkıyla dikkat çeken Ceylan, şimdi yeni bir aşkla gündemde.

Ünlü sunucunun kalbini kaptırdığı isim ise oyuncu Sude Zülal Güler oldu. Çift, önceki gün el ele objektiflere yansımış, samimi halleriyle dikkat çekmişti.

Kaynak: Sosyal medya

Aşklarını sosyal medyada da gizlemeyen Murat Ceylan ve Sude Zülal Güler, birlikte paylaştıkları kalpli fotoğrafla ilişki haberlerini doğruladı. Sevgililer, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.