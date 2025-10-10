PODCAST CANLI YAYIN

El ele yakalanmışlardı! Survivor Murat Ceylan oyuncu sevgilisiyle aşka geldi

Survivor sunucusu Murat Ceylan, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. Oyuncu Sude Zülal Güler’le yeni bir aşka yelken açan Ceylan, ilişkisini sosyal medyada kalpli bir paylaşımla ilan etti.

Giriş Tarihi:
El ele yakalanmışlardı! Survivor Murat Ceylan oyuncu sevgilisiyle aşka geldi

Survivor yarışmasının sevilen sunucusu Murat Ceylan, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda Gizem Güneş ile yaşadığı kısa süreli aşkıyla dikkat çeken Ceylan, şimdi yeni bir aşkla gündemde.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü sunucunun kalbini kaptırdığı isim ise oyuncu Sude Zülal Güler oldu. Çift, önceki gün el ele objektiflere yansımış, samimi halleriyle dikkat çekmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Aşklarını sosyal medyada da gizlemeyen Murat Ceylan ve Sude Zülal Güler, birlikte paylaştıkları kalpli fotoğrafla ilişki haberlerini doğruladı. Sevgililer, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yeni aşka yelken açan çift, yaptıkları paylaşımla mutluluklarını ilk kez gözler önüne serdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım…

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı
İşte Gazze'de ateşkesi sağlayan metin! Türkiye detayı: Görev gücü oluşturulacak
Takas Bank
CHP'li Mehmet Ali Orpak'tan skandal: İçki fotoğrafıyla "hayırlı cumalar" mesajı paylaştı
İsrail'in işgal tankları Gazze'den çekiliyor! İlk görüntüler geldi... Bundan sonra ne olacak, plan nasıl işleyecek?
SON DAKİKA! CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında gözaltı kararı!
Borsa İstanbul
Son dakika! Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
SON DAKİKA! 2025 Nobel Barış ödülü sahibi açıklandı
Son dakika! MSB'den Gazze açıklaması: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır"
Güllü'nün ölümünde dikkat çeken detay! Şüpheli ölümü aydınlatacak kritik rapor ortaya çıktı | Düştü mü itildi mi?
"Altın" soru: Kapalıçarşı’da manipülasyon mu var? Fiyatlar fırladı makas açıldı!
Türkiye "şah" dedi! Siyonistlerden Gazze'de ateşkes itirafı: Müslümanların lideri Erdoğan! Kazanan Türkiye
Dünya Gazze diplomasisini konuşuyor! Küresel vicdanın sesi "Umudun Anahtarı Erdoğan"
Emekliye 32 bin TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi
Bugün yağmur var mı? 10 Ekim il il hava durumu raporu: MGM’den 2 ile sarı kod uyarısı
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu hizmete açacak
CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi’nde para valizlerle taşındı: İmar rantı “gölge başkan” eliyle paylaştırıldı
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...