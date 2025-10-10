PODCAST CANLI YAYIN

Yıldız Tilbe’nin yüzündeki izler korkuttu: Son paylaşımı gündem oldu

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter’da örümcek ağı emojisiyle paylaştığı yeni fotoğrafıyla gündem oldu. Yüzünde yara izleri olan Tilbe’nin bu son görüntüsü, hayranlarını tedirgin etti.

Yıldız Tilbe, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda saçını boyarken kimyasal yanık sonucu yüzünde ciddi yara izleri oluşmuş ve bu durumu takipçileriyle samimiyetle paylaşmıştı.

Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" diyerek yaşadığı talihsizliği açıklamıştı.

Son olarak Twitter hesabından örümcek ağı emojisiyle birlikte bir fotoğraf paylaşan Yıldız Tilbe'nin yüzündeki yanık ve yara izleri, takipçileri tarafından fark edildi ve büyük endişe yarattı.

Ünlü sanatçının bu paylaşımı, sevenleri tarafından hem merak hem de üzüntüyle karşılandı.

İşte Yıldız Tilbe'nin son paylaşımı...

MİKROFON TUTMASI YASAK

Öte yandan Yıldız Tilbe, geçen günlerde sağlık durumu hakkında da samimi açıklamalarda bulunmuştu. İlk kez tansiyon hastası olduğunu açıklayan sanatçı, doktorunun kendisine pilates ve yoga önerdiğini söyledi.

Tilbe, "Doktor bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi. 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hatta mikrofona zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı. Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum"

Yıldız Tilbe, sağlık sıkıntılarına rağmen sahnede olmanın kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

