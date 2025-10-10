Yıldız Tilbe’nin yüzündeki izler korkuttu: Son paylaşımı gündem oldu

Yıldız Tilbe, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda saçını boyarken kimyasal yanık sonucu yüzünde ciddi yara izleri oluşmuş ve bu durumu takipçileriyle samimiyetle paylaşmıştı.
Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" diyerek yaşadığı talihsizliği açıklamıştı.
Son olarak Twitter hesabından örümcek ağı emojisiyle birlikte bir fotoğraf paylaşan Yıldız Tilbe'nin yüzündeki yanık ve yara izleri, takipçileri tarafından fark edildi ve büyük endişe yarattı.