Yıldız Tilbe’nin yüzündeki izler korkuttu: Son paylaşımı gündem oldu

Kaynak: Sosyal medya Ünlü sanatçının bu paylaşımı, sevenleri tarafından hem merak hem de üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: Sosyal medya İşte Yıldız Tilbe'nin son paylaşımı...

Kaynak: Sosyal medya MİKROFON TUTMASI YASAK Öte yandan Yıldız Tilbe, geçen günlerde sağlık durumu hakkında da samimi açıklamalarda bulunmuştu. İlk kez tansiyon hastası olduğunu açıklayan sanatçı, doktorunun kendisine pilates ve yoga önerdiğini söyledi.

Kaynak: Sosyal medya Tilbe, "Doktor bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi. 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi" ifadelerini kullandı.