Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme! Kızının ifadesi ilk kez paylaşıldı! O geceye ilişkin kritik açıklamalar!

Sanat camiasını yasa boğan Güllü'nün ölümü ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in ifadesine ilişkin tüm detaylar ilk kez paylaşıldı. Ülkem, olay anına ilişkin önemli bilgiler aktarırken, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ilk kez canlı yayına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. İşte detayları…

Güllü'nün Yalova'da, altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürerken, kızı Tuğyan Ülkem'in soruşturma kapsamında verdiği ifade ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

İfadesinde, olay günü annesiyle AVM'ye gidip bakıcı ile görüştüğünü, eve döndükten sonra annesinin uzandığını ve kendisinin duş aldığını belirten Ülkem, daha sonra roman havası açtıklarını kaydetti.

O GECE ÇOK ALKOLLÜYDÜ!

Ayrıca annesinin sıkça alkol tükettiğini ve o gece de üçüncü şişeye geçtiğini ifade eden genç kız, olay alına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Ülkem ifadesinde "Annem sıkça alkol tüketirdi. Her gün neredeyse tüketirdi. Anne biz içeri odaya geçiyoruz dedim. Annem salondaydı. Biz arkadaşım Sultan ile odama geçtik, benim odamdaki cam açıktı. Annem zaten camları açık tutardı. O sırada annem tuvalete gitmiş. Salondaki müziğin sesi yüksekti. Annem odaya geldiğinde roman havası çalıyordu. Biz de Sultan ile ayakta oynuyorduk. Annem de bize eşlik etti, oynamaya başladı." dedi.

"BİRDEN ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE..."

Daha sonra sarıldıklarını belirten Ülkem "Hatta sarıldık. Bu sırada söz konusu cama arkam dönük haldeydim. Annem, oyun oynama sırasında benim yanımdan arka cama oynayarak geçti. Sonra bir patırtı gibi ses duydum. Birden arkamı döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum, sonra anne diye bağırarak dışarı çıktım. Aşağı doğru koşmaya başladım." dedi.

"DÜŞÜŞ ANINI GÖRMEDİM"

Tuğyan Ülkem, annesinin düşüş anını görmediğini, arkasını döndüğünde sadece elbisesini görür gibi olduğunu belirtti. Annesinin o gün çok neşeli olduğunu ve düşman olduğu kimsenin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

OĞLU GÜLTER'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ilk kez canlı yayına katılarak duygusal ve önemli açıklamalarda bulundu. Gülter, haberi ablasının çığlıklarıyla aldığını ve hala inanamadığını dile getirdi.

Annesiyle ilgili bazı yanlış bilgileri düzelten Gülter, annesinin belinde değil ayağında platin olduğunu ve belinin yamuk kaynadığını söyledi. Önemli bir detayın da, annesinin "roman oynamasının imkansız şeyler" olduğunu, bel ağrısı tuttuğunda yavaşladığını ve oynamasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

