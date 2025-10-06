İfadesinde, olay günü annesiyle AVM'ye gidip bakıcı ile görüştüğünü, eve döndükten sonra annesinin uzandığını ve kendisinin duş aldığını belirten Ülkem, daha sonra roman havası açtıklarını kaydetti.

Takvim.com.tr

O GECE ÇOK ALKOLLÜYDÜ!

Ayrıca annesinin sıkça alkol tükettiğini ve o gece de üçüncü şişeye geçtiğini ifade eden genç kız, olay alına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Ülkem ifadesinde "Annem sıkça alkol tüketirdi. Her gün neredeyse tüketirdi. Anne biz içeri odaya geçiyoruz dedim. Annem salondaydı. Biz arkadaşım Sultan ile odama geçtik, benim odamdaki cam açıktı. Annem zaten camları açık tutardı. O sırada annem tuvalete gitmiş. Salondaki müziğin sesi yüksekti. Annem odaya geldiğinde roman havası çalıyordu. Biz de Sultan ile ayakta oynuyorduk. Annem de bize eşlik etti, oynamaya başladı." dedi.