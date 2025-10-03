Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili çocukları ifade verdi! Aile avukatı açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağız

Güllü'nün düştüğü pencere (Takvim.com.tr)

TUT'UN ÇOCUKLARI ASILSIZ AÇIKLAMA YAPANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Kardeşlerin açıklaması sonrası dosya ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan aile avukatlarında Mert Erdoğan ise olayın ilk gününden itibaren ses kayıtlarının çözüm için kriminale gönderildiğini, otopsi raporunun da kati raporunu beklediklerini ifade etti.

Avukat Muharrem Çetin de soruşturma titizlikle devam ettiğini belirterek "Bugün müşteki olarak ifade verdik, dosyanın şüphelisi olarak değil. Soruşturma devam ediyor. Kamera kayıtlarına ilişkin de henüz bir çözümleme gelmedi. Gerekli kişiler hakkında önümüzdeki hafta suç duyurusunda da bulunacağız." diye konuştu.

"İLGİLİLER HAKKINDA YASAL İŞLEMLERİMİZE YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAĞIZ"

Avukat Rahmi Çelik ise ses çözümleri ve Adli Tıp raporlarının beklendiğini belirterek soruşturmanın yakın zamanda sonuçlanacağına inandıklarını söyledi.



OĞLU İSTANBUL'DAYDI

Çocuklarının şikayetçi olarak beyanda bulunduklarına da dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlu Tuğberk konusunda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kendisinin Yalova'da olduğu kimileri tarafından iddia edilmektedir. Kesin, net, tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde kendisi İstanbul'da mevcut olup gerek kayıtları gerek o akşam İstanbul'dan Çınarcık'a gelirken jandarma uygulamasına, çevirmeye takılıyor. İlçe Emniyet Müdürü ile görüntülü telefon görüşmesi de yapıyor. Oturduğu sitenin kamera kayıtları olmak üzere hepsi de mevcuttu. Net şekilde olay anında oğlu olay anında İstanbul'dadır. İlgililer hakkında yasal işlemlerimize yakın zamanda başlayacağız."