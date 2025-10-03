PODCAST CANLI YAYIN

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili çocukları ifade verdi! Aile avukatı açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağız

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ifade verdi. Kendilerine iftira atıldığını dile getiren kardeşlerden Tuğyan Ülkem Gülter, "Hakkımı helal etmiyorum. Acımızı yaşatmadılar bize." dedi. Kardeşlerin açıklaması sonrası dosya ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan aile avukatlarında Mert Erdoğan ise olayın ilk gününden itibaren ses kayıtlarının çözüm için kriminale gönderildiğini, otopsi raporunun da kati raporunu beklediklerini ifade etti. Avukat Muharrem Çetin de soruşturma titizlikle devam ettiğini belirterek, "Gerekli kişiler hakkında önümüzdeki hafta suç duyurusunda da bulunacağız." diye konuştu.

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ifade verdi.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda bugün Yalova Adliyesi'ne gelen Tut'un oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu, avukatları eşliğinde ifade verdi.

Titizlikle sürdürülen soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün de bizzat katıldığı yaklaşık 5 saat süren ifade alma aşamasında, kardeşler ile evde bulunan Ulu, olay günü yaşadıklarını anlattı.

Olay günü İstanbul'da olduğu, yaşadığı sitenin güvenlik kamera kayıtlarında da görülen oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kardeşinin araması sonrası Çınarcık ilçesine geldiğini anlattı.

Olay günü evin salonunda oynadıklarını ve güzel bir gece geçirdiklerini belirten kızı Tuğyan Ülkem Gülter de daha sonra odalarına geçtiklerinde annesinin odaya geldiğini ve olayın gerçekleştiğini söyledi.

"DAHA ANNEMİN MEZARINA GİDEMEDİK"

Aile avukatlarıyla adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Gülter, olayın içeriğiyle ilgili aile avukatlarının açıklama yapacağını söyledi.

Olay günü nişanlısıyla İstanbul'da bulunduğunu anlatan oğul Gülter, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız. Bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin annesi ölmedi mi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor? Hani Türkiye'nin vicdanı, insanlığı nerede? Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor? Daha annemin mezarına gidemedik. Herkes orada diye annemin mezarına gidip sarılamadık."

"ACIMIZI YAŞATMADILAR BİZE"

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter de annesinin vefatının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Hakkımı helal etmiyorum. Annemin de konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Annemin kemiklerini sızlattılar. Zaten her şey ortada. Acımızı yaşatmadılar bize." dedi.

TUT'UN ÇOCUKLARI ASILSIZ AÇIKLAMA YAPANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Kardeşlerin açıklaması sonrası dosya ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan aile avukatlarında Mert Erdoğan ise olayın ilk gününden itibaren ses kayıtlarının çözüm için kriminale gönderildiğini, otopsi raporunun da kati raporunu beklediklerini ifade etti.

Avukat Muharrem Çetin de soruşturma titizlikle devam ettiğini belirterek "Bugün müşteki olarak ifade verdik, dosyanın şüphelisi olarak değil. Soruşturma devam ediyor. Kamera kayıtlarına ilişkin de henüz bir çözümleme gelmedi. Gerekli kişiler hakkında önümüzdeki hafta suç duyurusunda da bulunacağız." diye konuştu.

"İLGİLİLER HAKKINDA YASAL İŞLEMLERİMİZE YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAĞIZ"

Avukat Rahmi Çelik ise ses çözümleri ve Adli Tıp raporlarının beklendiğini belirterek soruşturmanın yakın zamanda sonuçlanacağına inandıklarını söyledi.

OĞLU İSTANBUL'DAYDI

Çocuklarının şikayetçi olarak beyanda bulunduklarına da dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlu Tuğberk konusunda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kendisinin Yalova'da olduğu kimileri tarafından iddia edilmektedir. Kesin, net, tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde kendisi İstanbul'da mevcut olup gerek kayıtları gerek o akşam İstanbul'dan Çınarcık'a gelirken jandarma uygulamasına, çevirmeye takılıyor. İlçe Emniyet Müdürü ile görüntülü telefon görüşmesi de yapıyor. Oturduğu sitenin kamera kayıtları olmak üzere hepsi de mevcuttu. Net şekilde olay anında oğlu olay anında İstanbul'dadır. İlgililer hakkında yasal işlemlerimize yakın zamanda başlayacağız."

⁠OLAY

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde annesinin Roman havası oynarken ayağını kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü aktarmıştı.

