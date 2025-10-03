PODCAST CANLI YAYIN

Anne acısıyla sarsılan Barış Murat Yağcı'dan duygusal paylaşım

Annesi Arzu Ernak’ı kaybederek büyük bir acı yaşayan Barış Murat Yağcı, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla yürekleri burktu.

Giriş Tarihi:
Anne acısıyla sarsılan Barış Murat Yağcı'dan duygusal paylaşım

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak'ın vefat haberiyle sarsıldı. Uzun süredir tedavi gören Ernak, hastanede hayatını kaybetti. Yağcı'nın annesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına dualar eşliğinde defnedildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yaşadığı büyük acının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Barış Murat Yağcı, mezarlıkta dua ederken çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sevenlerinden taziye mesajları yağdı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek yakalandı
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi! Son gemi Marinette Gazze yoluna devam ediyor!
Aynadaki Yabancı
Turgay Ciner'in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass'ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
CHP'de kavga büyüyor! Gürsel Tekin'den olay sözler: Biz sustukça siz çaldınız
Promosyonda Ekim fırsatı! Emekliye 30 bin TL müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte sorularınızın cevapları...
Spor yazarları Fenerbahçe - Nice maçını değerlendirdi! "Sipeşyılın mirası"
CHP’li belediyeler çözüm üretmek yerine vatandaşa her gün yeni mazeret sıralıyor: Ankara-Edirne-İzmir-Bursa susuzluktan kuruyor!
Katil Netanyahu Sumud’a yönelik siyonist baskını övdü
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini esir aldı! Türkiye'den aktivistlerle ilgili açıklama: "Gerekli tüm girişimler yapılmaktadır"
Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu
Son dakika! Putin'den Gazze mesajı! Şartını açıkladı: "İki devletli çözüme hizmet edecekse destekleriz"
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı doğru karar verdiğine sevindi! "Hangisi "banlamak" kelimesinin sözlükteki anlamlarından biridir?"
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"
Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi
Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek Kudüs'e selam: "Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin"
İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların