Anne acısıyla sarsılan Barış Murat Yağcı'dan duygusal paylaşım

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak'ın vefat haberiyle sarsıldı. Uzun süredir tedavi gören Ernak, hastanede hayatını kaybetti. Yağcı'nın annesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına dualar eşliğinde defnedildi.
Yaşadığı büyük acının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Barış Murat Yağcı, mezarlıkta dua ederken çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sevenlerinden taziye mesajları yağdı.