Müge Anlı'da aranıyordu! Kaybının 5. gününde ölü olarak bulundu! Olay yerini gören yakınları...

3 çocuk babası 66 yaşındaki Necip Ayıncez, 28 Eylül'de kayboldu. Ailesi, ondan bir türlü haber alamayınca çareyi ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmakta buldu. Babalarının hayatta olmadığını düşündüklerini belirten Ayıncez kardeşler, "Ölümünü kabullendik ama bari bir mezarı olsun" diyerek yardım istedi. Necip Ayıncez'le ilgili bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada, yaşlı adamın dere yatağında ölü olarak bulunduğunu duyurdu. İşte olayla ilgili detaylar...

66 yaşındaki üç çocuk babası Necip Ayıncez, 28 Eylül'de kaybolmuştu. Günlerce ondan haber alamayan ailesi, çareyi ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmakta buldu.

Ayıncez'in çocukları, babalarının hayatta olmadığını düşündüklerini ifade ederek "Ölümünü kabullendik ama bari bir mezarı olsun" dedi.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Dün kaybı ekranlara gelen Necim Ayıncez, yayının hemen ardından köyündeki dere yatağında ölü olarak bulundu. Necim Ayıncez'in 40 gün önce de kız kardeşinin vefat ettiği öğrenildi.

Müge Anl, bugünkü canlı yayında Necim Ayıncez ile ilgili gelişmeleri aktardı. Ünlü sunucu, Aydın'ın Söke ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Necip Ayıncez'in ölü olarak bulunduğunu duyurdu.

Güzeltepe Mahallesi'nde sürdürülen arama çalışmalarında jandarma ekipleri, üç çocuk babası Ayıncez'in cansız bedenini dere yatağında buldu.

Ayıncez'in ölümü yakınlarında birçok soru işareti bıraktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuşan Güzeltepe sakinleri, olay yerindeki detaylara dikkat çekerek "Bütün telleri aşıp nasıl aşağı inecek? Düşmüş olsa muhakkak kayanın birine kafasını vurur ve kan olur" dedi.

Olay yerinde Ayıncez'in terliklerini bulan yakınları, "Ekipler, köpeklerle beraber buraları aradı" diyerek cesedin program sonrası oraya bırakılma ihtimaline dikkat çekti. Ayıncez'in oğlu da aynı bölgeyi daha önce üç kez aradığını belirterek "Didik didik aradım, o terliği görmem lazımdı. Farklı farklı insanlarla üç kez aradım" dedi.

Anlı ise Ayıncez'in cansız bedeninin bulunduğu yerde terliklerinin yanında kullandığı tütün ürünlerine de rastlandığını açıkladı. Anlı, "Burada fazla bir düzen var" diyerek olay yerindeki detaya dikkat çekti.

Mahalle sakinlerini yasa boğan olayda, kaybolduğu günden bu yana bölgede geniş çaplı arama yapılırken, Ayıncez'in ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.