Müge Anlı'da aranıyordu! Kaybının 5. gününde ölü olarak bulundu! Olay yerini gören yakınları...
3 çocuk babası 66 yaşındaki Necip Ayıncez, 28 Eylül'de kayboldu. Ailesi, ondan bir türlü haber alamayınca çareyi ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmakta buldu. Babalarının hayatta olmadığını düşündüklerini belirten Ayıncez kardeşler, "Ölümünü kabullendik ama bari bir mezarı olsun" diyerek yardım istedi. Necip Ayıncez'le ilgili bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada, yaşlı adamın dere yatağında ölü olarak bulunduğunu duyurdu. İşte olayla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: