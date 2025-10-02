Geri sayım başladı! Caner Topçu merak edilenleri yanıtladı: Aynadaki Yabancı hepimize ayna tutacak

Bu rol, beni hem psikolojik hem de duygusal açıdan çok zorladı. Çünkü karakter, sürekli bir ikilemin ve içsel çatışmanın içinde. Daha önce oynadığım karakterler daha netti.

Bu rol oyunculuk kariyerinizde size nasıl bir meydan okuma getirdi? Daha önce canlandırdığınız karakterlerden hangi açılardan ayrışıyor?

Kaynak: Sosyal medya

İzleyicilerin bu dizide en çok hangi duyguya ya da sahnelere kendilerini yakın hissedeceğini düşünüyorsunuz? Onların hayatına nasıl bir ayna tutacak?

Aynadaki Yabancıda izleyiciler en çok kendi iç hesaplaşmalarını ve hayatta gizledikleri taraflarını görecekler. Çünkü herkesin içinde dışarıya göstermediği, belki kendisinden bile sakladığı bir yabancı var. Dizi bu yönüyle izleyicinin hayatına ayna tutacak. "Ben olsaydım ne yapardım?" sorusunu sorduracak.