Geri sayım başladı! Caner Topçu merak edilenleri yanıtladı: Aynadaki Yabancı hepimize ayna tutacak

Yeni sezonun en çok merak edilen projelerinden biri olan Aynadaki Yabancı, sadece sürükleyici hikayesiyle değil, karakterlerinin içsel dünyalarıyla da izleyiciye güçlü bir ayna tutuyor. Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin başrol oyuncularından Caner Topçu, projeye ve canlandırdığı karaktere dair soruları yanıtladı.

Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı Aynadaki Yabancı'nın başrol oyuncularından Caner Topçu, projeye ve canlandırdığı karaktere dair soruları yanıtladı.

Aynadaki Yabancı'da hem erkeklerin hem kadınların kendilerinden izler bulacağı, herkesin kendi içindeki yabancıyla tanışacağı bir hikaye anlatılıyor. Caner Topçu ise başkalarının yaralarını sararken kendiyle yüzleşemeyen bir doktorun iç çatışmasını izleyiciyle buluşturuyor.

Karakterinizin size en tanıdık gelen yanı neydi, hangi yönü ise size tamamen yabancı kaldı?

Bana en benzeyen yanı duygularını derinlemesine yaşıyor ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım eli uzatıyor olması ve bunları kendinden feragat edip kendisini düşünmeden yapıyor olması beni Barış karakterine çok yakın hissettiriyor. Ben barış için hep şey diyorum; başkalarının yaralarını iyileştiren ama kendi yaralarını kapatamayan bir doktor.

Bu rol oyunculuk kariyerinizde size nasıl bir meydan okuma getirdi? Daha önce canlandırdığınız karakterlerden hangi açılardan ayrışıyor?

Bu rol, beni hem psikolojik hem de duygusal açıdan çok zorladı. Çünkü karakter, sürekli bir ikilemin ve içsel çatışmanın içinde. Daha önce oynadığım karakterler daha netti.

İzleyicilerin bu dizide en çok hangi duyguya ya da sahnelere kendilerini yakın hissedeceğini düşünüyorsunuz? Onların hayatına nasıl bir ayna tutacak?

Aynadaki Yabancıda izleyiciler en çok kendi iç hesaplaşmalarını ve hayatta gizledikleri taraflarını görecekler. Çünkü herkesin içinde dışarıya göstermediği, belki kendisinden bile sakladığı bir yabancı var. Dizi bu yönüyle izleyicinin hayatına ayna tutacak. "Ben olsaydım ne yapardım?" sorusunu sorduracak.

Yeniden başlamanın her şeye rağmen mümkün olduğunu hatırlatacak olan Aynadaki Yabancı ilk bölümüyle Cumartesi 20.00'da atv'de!

