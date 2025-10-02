Geri sayım başladı! Caner Topçu merak edilenleri yanıtladı: Aynadaki Yabancı hepimize ayna tutacak

Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı Aynadaki Yabancı'nın başrol oyuncularından Caner Topçu, projeye ve canlandırdığı karaktere dair soruları yanıtladı.
Aynadaki Yabancı'da hem erkeklerin hem kadınların kendilerinden izler bulacağı, herkesin kendi içindeki yabancıyla tanışacağı bir hikaye anlatılıyor. Caner Topçu ise başkalarının yaralarını sararken kendiyle yüzleşemeyen bir doktorun iç çatışmasını izleyiciyle buluşturuyor.
Karakterinizin size en tanıdık gelen yanı neydi, hangi yönü ise size tamamen yabancı kaldı?
Bana en benzeyen yanı duygularını derinlemesine yaşıyor ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım eli uzatıyor olması ve bunları kendinden feragat edip kendisini düşünmeden yapıyor olması beni Barış karakterine çok yakın hissettiriyor. Ben barış için hep şey diyorum; başkalarının yaralarını iyileştiren ama kendi yaralarını kapatamayan bir doktor.