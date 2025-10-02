PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay: Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!

Yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Kuruluş Orhan dizisinde “Şahinşah Bey” karakterine hayat veren Barış Falay, “Çok heyecanlıyım” diyerek projeye dair duygularını dile getirdi. Rolü için yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini belirten usta oyuncu, at binme ve kılıç eğitimlerinin sporla iç içe yaşam tarzıyla örtüştüğünü söyledi.

Yakında atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Orhan dizisi yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Kuruluş Orhan setinden ilk oyuncu röportajı geldi. Barış Falay, dizi ve hayat verdiği "Şahinşah Bey" karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu Barış Falay, hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu at ve kılıç eğitimlerinin kendisinin de aktif ve günlük yaşamda sporu seven yönüyle bağdaştığını vurguladı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Dizide Osman Bey'in yol arkadaşı olan bir Türk Bey'ini canlandıracak olan ünlü oyuncu Falay diziye katılan usta isimleri öne çıkararak "Yüksek bir oyuncu kadrosuyla bir arada bulunmak çok değerli." açıklamasıyla sözlerini sürdürdü. Projeye dahil olmaktan duyduğu heyecanı da gizlemeyen oyuncu sözlerini "Çok heyecanlıyım, umarım seyircimiz de bu heyecanı yaşar" diyerek sözlerini noktaladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.

Kuruluş Orhan, yakında atv'de!

