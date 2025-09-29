PODCAST CANLI YAYIN

Güllü neden boşandı? Gürel Gülter ile 6 yıllık evliliğin bitme nedeni bakın neymiş! 'Canavar' sözleri yeniden gündemde

90'lı yılların arabesk müzik sahnesinde yıldızı parlayan Güllü, yalnızca güçlü sesiyle değil özel yaşamıyla da gündemdeydi. 1996 yılında müzik yapımcısı Gürel Gülter'le evlenen sanatçı, bu evlilik sürecinde sahnelere ara vermiş 2002'de ise yollarını ayırmıştı. Güllü'nün vefatıyla birlikte eski eşi Gürel Gülter yeniden merak konusu oldu. Peki Gürel Gülter kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte merak edilenler.

1990'lı yılların arabesk ve fantezi müzik sahnesi sadece sanatçılarıyla değil onlara yön veren yapımcılarıyla da hafızalara kazındı. Bu isimlerden biri de Gürel Gülter'di. Sanatçı Güllü ile yaşadığı evlilik, hem müzik dünyasında hem de magazin sayfalarında geniş yankı uyandırmıştı.

Müzik Kariyerinin Perde Arkası

Gürel Gülter, 1990'lı yıllarda arabesk müzik piyasasında prodüktör ve yapımcı olarak çalışıyordu.

Dönemin pek çok albümünde imzası yer alan Gülter, özellikle Güllü'nün müzik kariyerine verdiği destekle tanındı.

Güllü ile Evlilik ve Boşanma Süreci

Sanatçı Güllü ile 1996 yılında dünyaevine giren Gülter, evlilik süreci boyunca magazin basınının yakından takip ettiği bir isim oldu.

Ancak çiftin yıllar içinde yaşadığı sorunlar, aile içi anlaşmazlıklar ve velayet tartışmaları 2002'de boşanmayla sonuçlandı.

Güllü bu ayrılığın ardından sahnelere geri dönerken, Gülter kamuoyundan uzak bir yaşamı tercih etti.

Güllü yıllar önce konuk olduğu bir programda, eski eşi için 'canavar' yakıştırması yapmış, "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım" demişti.

Bugünkü Yaşamı

Boşanmanın ardından müzik sektöründen çekilen Gürel Gülter'in bugün İstanbul'da sade bir hayat sürdüğü biliniyor.

Uzun süredir göz önünde olmayan Gülter'in güncel mesleki faaliyetlerine dair herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.

Çocukları Kimler?

Güllü ve Gürel Gülter'in bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi: 1998 doğumlu Tuyan Ülkem ve 2000 doğumlu Tuğberk Yağız.

Özellikle Güllü'nün vefatının ardından Tuğberk Yağız, annesinin ölüm haberini kamuoyuna duyurarak gündeme geldi.

(Fotoğraflar: Sosyal Medya)