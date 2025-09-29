Güllü neden boşandı? Gürel Gülter ile 6 yıllık evliliğin bitme nedeni bakın neymiş! 'Canavar' sözleri yeniden gündemde
90'lı yılların arabesk müzik sahnesinde yıldızı parlayan Güllü, yalnızca güçlü sesiyle değil özel yaşamıyla da gündemdeydi. 1996 yılında müzik yapımcısı Gürel Gülter'le evlenen sanatçı, bu evlilik sürecinde sahnelere ara vermiş 2002'de ise yollarını ayırmıştı. Güllü'nün vefatıyla birlikte eski eşi Gürel Gülter yeniden merak konusu oldu. Peki Gürel Gülter kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: