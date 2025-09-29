Güllü neden boşandı? Gürel Gülter ile 6 yıllık evliliğin bitme nedeni bakın neymiş! 'Canavar' sözleri yeniden gündemde

1990'lı yılların arabesk ve fantezi müzik sahnesi sadece sanatçılarıyla değil onlara yön veren yapımcılarıyla da hafızalara kazındı. Bu isimlerden biri de Gürel Gülter'di. Sanatçı Güllü ile yaşadığı evlilik, hem müzik dünyasında hem de magazin sayfalarında geniş yankı uyandırmıştı.