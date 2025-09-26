3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in spor videosu gündem oldu: Kalça yukarı kalkamıyor...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenen ve bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunan Korel, özellikle son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı samimi ve eğlenceli paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topluyor.
Korel, bu kez spor salonundan paylaştığı video ile gündeme geldi. Egzersiz yaptığı anları takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, zorluk yaşadığı hareket sırasında esprili bir şekilde "Kalça yukarı kalkamıyor hocam" ifadelerini kullandı. Korel'in içten ve doğal tavırları, takipçileri tarafından hem eğlenceli hem de motive edici bulundu.