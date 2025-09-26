PODCAST CANLI YAYIN

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in spor videosu gündem oldu: Kalça yukarı kalkamıyor...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğuyla mutlu bir yaşam sürerken, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Günlük hayatından doğal kesitler sunan Korel, bu kez spor salonunda çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Egzersiz yaparken zorlandığı anlara yayınlayan oyuncunun “Kalça yukarı kalkamıyor” dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel’in gündem olan o paylaşımı...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenen ve bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunan Korel, özellikle son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı samimi ve eğlenceli paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topluyor.

Korel, bu kez spor salonundan paylaştığı video ile gündeme geldi. Egzersiz yaptığı anları takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, zorluk yaşadığı hareket sırasında esprili bir şekilde "Kalça yukarı kalkamıyor hocam" ifadelerini kullandı. Korel'in içten ve doğal tavırları, takipçileri tarafından hem eğlenceli hem de motive edici bulundu.

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı, Korel'in formda kalmak için verdiği emeğe takdir dolu yorumlar yaparken, kimi takipçileri ise onun samimi duruşuna hayran kaldı.

Çok konuşulan paylaşımın ardından yeni görüntüler yayınlayan Korel, bu kez paylaşımına şu notu düştü: "Keşke yediklerimiz bize kas olarak dönse, düşünsenize kruvasanlar omuzlarda, popoda falan gayet iyi dururdu bence"

İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımları...

