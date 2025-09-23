Şilan Makal’dan sürpriz imaj değişikliği: Beni uzun süre böyle görebilirsiniz!

Şilan Makal (32), futbolcu eşi Şener Özbayraklı ile Mayıs 2020'de dünyaevine girmiş, ünlü çift Ağustos 2021'de ise oğulları Şener'in doğumuyla anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda çiftin boşanacağına dair iddialar magazin gündemini meşgul etmişti.
Uzun süre sessizliğini koruyan Şilan Makal, sosyal medya hesabında eşi Şener Özbayraklı ile fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken yeni paylaşımlar geldi. Makal, bu kez yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.