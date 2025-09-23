PODCAST CANLI YAYIN

Şilan Makal’dan sürpriz imaj değişikliği: Beni uzun süre böyle görebilirsiniz!

Şilan Makal’dan dikkat çeken imaj değişikliği! futbolcu Şener Özbayraklı ile Mayıs 2020'de nikah masasına oturan oyuncu Şilan Makal, son haliyle gündem oldu. Saçlarını kestiren oyuncu, yeni görünümünü “Beni uzun süre böyle görebilirsiniz” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Şilan Makal (32), futbolcu eşi Şener Özbayraklı ile Mayıs 2020'de dünyaevine girmiş, ünlü çift Ağustos 2021'de ise oğulları Şener'in doğumuyla anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda çiftin boşanacağına dair iddialar magazin gündemini meşgul etmişti.

Uzun süre sessizliğini koruyan Şilan Makal, sosyal medya hesabında eşi Şener Özbayraklı ile fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken yeni paylaşımlar geldi. Makal, bu kez yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

Makal, yeni saç stilini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı ve "Beni uzun süre böyle görebilirsiniz" notunu düştü.

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımlar birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Ünlü oyuncu son haliyle hayranlarından tam not aldı.

