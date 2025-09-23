PODCAST CANLI YAYIN

Fikret Orman eski eşi Sedef Orman’la yan yana! Güzide Duran’dan dikkat çeken soyadı hamlesi...

Adnan Aksoy ile evliliği henüz resmi olarak bitmeyen Güzide Duran'la yaşadığı aşkla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, son olarak eski eşi Sedef Orman ile gündeme geldi. İkili, kızları Aslıgül Orman'ın düğününde bir araya geldi ve birlikte çekilen kareleri sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan düğündeki Güzide Duran ile ilgili merak edilen detay da ortaya çıktı. Duran'ın sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti.

Güzide Duran, 16 yıldır evli olduğu Adnan Aksoy ile boşanma kararı aldı ve ikilinin karşılıklı suçlamaları uzun süre magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. İkilinin birbirlerine açtıkları davalar devam ederken Duran'ın henüz boşanma resmi olarak gerçekleşmeden Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşaması ise gündeme bomba gibi düştü.

El ele yakalanan çiftin yasak aşkı ortaya çıkarken Orman'ın Güzide Duran'a evlilik teklifi ettiği öne sürüldü. Taraflardan evlilik teklifiyle ilgili henüz net bir açıklama gelmezken Duran ve Orman cephelerinde yeni gelişmeler yaşandı.

FİKRET ORMAN ESKİ EŞİYLE YAN YANA

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Fikret Orman'ın 2012'de boşandığı 21 yıllık eşi Sedef Orman'dan olan kızı Aslıgül Orman, cumartesi günü Aytek Gucetil ile Bodrum'da evlendi.

BEKLENEN OLMADI

Sosyetede Fikret Orman'ın daha boşanmadan evlenme teklif ettiği Güzide Duran ile düğüne gidebileceği konuşuluyordu ancak beklenen olmadı.

Fikret Orman, boşanmasına rağmen halen kendi soyadını kullanan Sedef Orman ile birlikte konukları karşıladı. Kızları imzayı atarken de yan yanaydılar.

ADNAN AKSOY'A YENİ DAVA

Öte yandan bir süredir Fikret Orman ile aşk yaşayan Güzide Duran ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Duran, boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'a yeni bir dava açtığını açıkladı.

Güzide Duran "Geçen hafta, sadece kendi soyadımı kullanmak için dava açmış bulunmaktayım. Önce kendi soyadımı kullanma özgürlüğüme, sonra da istemediğim bir evlilikten çıkma hakkıma kavuşacağıma olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

"KALBİM" DEYİP PAYLAŞTI

Güzide Duran bir önceki paylaşımlarında da kız ve oğluna yer verdi.

İşte o paylaşımlar...

