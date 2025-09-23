Fikret Orman eski eşi Sedef Orman’la yan yana! Güzide Duran’dan dikkat çeken soyadı hamlesi...
Adnan Aksoy ile evliliği henüz resmi olarak bitmeyen Güzide Duran'la yaşadığı aşkla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, son olarak eski eşi Sedef Orman ile gündeme geldi. İkili, kızları Aslıgül Orman'ın düğününde bir araya geldi ve birlikte çekilen kareleri sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan düğündeki Güzide Duran ile ilgili merak edilen detay da ortaya çıktı. Duran'ın sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti.
Giriş Tarihi: