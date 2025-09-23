Fikret Orman eski eşi Sedef Orman’la yan yana! Güzide Duran’dan dikkat çeken soyadı hamlesi...

Güzide Duran, 16 yıldır evli olduğu Adnan Aksoy ile boşanma kararı aldı ve ikilinin karşılıklı suçlamaları uzun süre magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. İkilinin birbirlerine açtıkları davalar devam ederken Duran'ın henüz boşanma resmi olarak gerçekleşmeden Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşaması ise gündeme bomba gibi düştü.