Fuhşu normalleştirdi eskortluğu övdü! Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem’e tepki yağıyor: "İşte bu beyin ve ahlak yapısı..."

Göntem'e tepkiler sürerken Sabah'tan Yüksel Aytuğ ise "Fuhşu savunan dizi senaristi" başlıklı yazısında konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Sizlere bazı diziler yoluyla Türk gençliğine nasıl sabotaj yapıldığını dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Özellikle 'Aile Yılı' ilan edilen bu yılda karşıma çıkan örnekler beni fazlasıyla endişelendiriyor. Kızılcık Şerbeti 'nin senaristi Merve Göntem 'in bir röportajda söyledikleri ise kanımı dondurdu.

Kaynak: Sosyal medya

Göntem; bir dijital platformda yayınlanan, senaryosunu yazdığı 'Çıplak' adlı dizideki Galler'e seyahat edebilmek için eskortluk yapan Eylül karakterini şu sözlerle savundu: 'Kızlar hayallerini gerçekleştirmek için kendine eğlenceli bir yol bulmuş, para karşılığı seks yapıyor, bunda ne var ki? Ona bu motivasyonu ülke şartları veriyor'