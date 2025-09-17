Sinem Ünsal değil Merve Boluğur! O fotoğrafı gören şaşıp kaldı

Yıllardır simsiyah saçlarıyla hafızalara kazınan ve Acemi Cadı, Küçük Sırlar gibi birçok projede rol alan Merve Boluğur, son imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu, imzası haline gelen siyah saçlarına veda ederek radikal bir değişiklik yaptı.
Boluğur, bu kez kızıl-turuncu tonlardaki saçlarıyla karşımıza çıktı ve yeni görünümüyle takipçilerini şaşırttı.
Sosyal medya kullanıcıları, Boluğur'un son halini Uzak Şehir dizisinin yıldızı Sinem Ünsal'a benzetti. Gelen yorumlarda "Sinem Ünsal sandım", "Sinem Ünsal mı bu?" gibi ifadeler dikkat çekti.