Sinem Ünsal değil Merve Boluğur! O fotoğrafı gören şaşıp kaldı

Merve Boluğur, yıllardır siyah saçlarıyla tanınırken, yeni imajıyla sosyal medyada büyük ses getirdi. Acemi Cadı’dan Küçük Sırlar’a kadar birçok projede adından söz ettiren oyuncu, siyah saçlarına veda ederek kızıl-turuncu tonlardaki saçlarıyla takipçilerini şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları Boluğur’u, yeni imajıyla Uzak Şehir’in yıldızı Sinem Ünsal’a benzetti.

Sinem Ünsal değil Merve Boluğur! O fotoğrafı gören şaşıp kaldı

Yıllardır simsiyah saçlarıyla hafızalara kazınan ve Acemi Cadı, Küçük Sırlar gibi birçok projede rol alan Merve Boluğur, son imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu, imzası haline gelen siyah saçlarına veda ederek radikal bir değişiklik yaptı.

Kaynak: Sosyal medya

Boluğur, bu kez kızıl-turuncu tonlardaki saçlarıyla karşımıza çıktı ve yeni görünümüyle takipçilerini şaşırttı.

Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medya kullanıcıları, Boluğur'un son halini Uzak Şehir dizisinin yıldızı Sinem Ünsal'a benzetti. Gelen yorumlarda "Sinem Ünsal sandım", "Sinem Ünsal mı bu?" gibi ifadeler dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya

Öte yandan Boluğur'un saç rengi sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kullanıcı "Sen siyah kadınısın Merve" derken bir başkası "Ya saç rengin çok yakışmış" yorumunda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü ismi tanımakta zorlanan sosyal medya kullanıcısı sayısı ise bir hayli çoktu. Bir takipçisi "Tanıyamadım kim diye baktım" yorumunu yaptı.

Kaynak: Sosyal medya

Öte yandan bir süredir ekranlardan uzak olan ve yeni saç rengiyle bambaşka bir havaya bürünen Merve Boluğur, takipçilerini bu paylaşımıyla heyecanlandırdı. "Yeni projenin sinyali mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Kaynak: Sosyal medya

İşte Merve Boluğur'un çok konuşulan o fotoğrafı...

