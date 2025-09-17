Kanser tedavisi gören Gül Onat’tan yeni paylaşım: “Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım”

"Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani"

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bağırsağa PEMBİŞ, pankreasa PANKİ adını takıp eğleniyorum onlarla dalga geçiyorum, hatta doktorum Panki ile konuşurken kulak misafiri olup 'Köpeğiniz mi' dedi. Ben ülkemizin mizah gücüne hayrandım. Demek bana da bulaşmış, son ameliyata girmeden rahim ve yumurtalıkları da alacaklarını öğrenince 'Ben artık yavrulayamacak mıyım' diye dalga geçtim"

"Yani dostlar pozitif düşünmeyi bir kenara koyup çocuk tarafınızı hiç kaybetmeyin. Her zorlukla dalga geçmeye bakın hastalıklarla ilgili tabi. 73 yaşında on yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum. Hepinizi sevgilerin en kocamanıyla kucaklıyor ve seviyorum"