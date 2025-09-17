PODCAST CANLI YAYIN

Kanser tedavisi gören Gül Onat’tan yeni paylaşım: “Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım”

Usta oyuncu Gül Onat, pankreas kanseriyle mücadelesine dair hastane odasından yaptığı samimi paylaşımıyla hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de yaşadığı zorlu süreci mizahi bir dille anlattı. “En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri” diyen ünlü oyuncu, “Kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim” ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Gül Onat, pankreas kanseriyle verdiği zorlu mücadeleyi sosyal medya üzerinden samimi ve içten bir dille paylaştı. 73 yaşındaki sanatçı, hastane odasından yaptığı açıklamada geçirdiği ağır ameliyatlar ve zorlu tedavi sürecini anlatarak, hastalığı kabullendiğini ve yaşadığı sıkıntılara rağmen mizah duygusunu kaybetmediğini ifade etti.

Bağırsağının bir torbaya boşaldığını ve kendi bağırsağını gören "ender kişilerden" biri olduğunu belirten Onat, yaşama sevincini ve olumlu bakış açısını koruduğunu dile getirdi.

"EN TEHLİKELİ VE ÖLDÜRÜCÜ KANSER"

Onat şu ifadeleri kullandı: "Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım arkadaşlarım. Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. 'Niye ben' demedim, kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar bu günlere geldim şükür"

"KENDİ BAĞIRSAĞINI GÖREN ENDER KİŞİLERDENİM"

"Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani"

"BAĞIRSAĞA PEMBİŞ PANKREASA PANKİ ADINI TAKTIM"

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bağırsağa PEMBİŞ, pankreasa PANKİ adını takıp eğleniyorum onlarla dalga geçiyorum, hatta doktorum Panki ile konuşurken kulak misafiri olup 'Köpeğiniz mi' dedi. Ben ülkemizin mizah gücüne hayrandım. Demek bana da bulaşmış, son ameliyata girmeden rahim ve yumurtalıkları da alacaklarını öğrenince 'Ben artık yavrulayamacak mıyım' diye dalga geçtim"

"Yani dostlar pozitif düşünmeyi bir kenara koyup çocuk tarafınızı hiç kaybetmeyin. Her zorlukla dalga geçmeye bakın hastalıklarla ilgili tabi. 73 yaşında on yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum. Hepinizi sevgilerin en kocamanıyla kucaklıyor ve seviyorum"

