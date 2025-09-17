Kanser tedavisi gören Gül Onat’tan yeni paylaşım: “Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım”

Usta oyuncu Gül Onat, pankreas kanseriyle verdiği zorlu mücadeleyi sosyal medya üzerinden samimi ve içten bir dille paylaştı. 73 yaşındaki sanatçı, hastane odasından yaptığı açıklamada geçirdiği ağır ameliyatlar ve zorlu tedavi sürecini anlatarak, hastalığı kabullendiğini ve yaşadığı sıkıntılara rağmen mizah duygusunu kaybetmediğini ifade etti.
Bağırsağının bir torbaya boşaldığını ve kendi bağırsağını gören "ender kişilerden" biri olduğunu belirten Onat, yaşama sevincini ve olumlu bakış açısını koruduğunu dile getirdi.
"EN TEHLİKELİ VE ÖLDÜRÜCÜ KANSER"
Onat şu ifadeleri kullandı: "Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım arkadaşlarım. Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. 'Niye ben' demedim, kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar bu günlere geldim şükür"