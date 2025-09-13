PODCAST CANLI YAYIN

"Beni affedin yapamıyorum" dedi! Paylaşıp hemen sildi! Nilperi Şahinkaya'dan annesinin ölümünden sonra korkutan paylaşım

Nilperi Şahinkaya’dan gece yarısı endişelendiren bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden oyuncunun “Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum…” sözleriyle paylaştığı Instagram hikayesi gündem oldu. Kısa süre sonra silinen paylaşım, sosyal medyada paniğe yol açtı. Gelişmelerin ardından oyuncunun eski sevgilisinden ve menajerinden de açıklama gelmişti. Son olarak Şahinkaya set çıkışında görüntülendi.

30 Ağustos'ta annesi Meltem Vural'ı kaybeden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz gece hayranlarını endişelendiren bir paylaşıma imza attı. Kısa süre sonra sildiği hikaye, sosyal medyada paniğe yol açtı. Saatlerce ulaşılamayan Şahinkaya'nın sağlık durumu merak edildi.

ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Nilperi Şahinkaya, annesinin kanserle verdiği mücadeleyi kaybettikten sonra sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı paylaşmıştı:

"Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim."

Meltem Vural, 1 Eylül'de Levent Afet Yolal Camii'nde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Gece Yarısı Paylaştı Sildi

Geçtiğimiz gece, Şahinkaya'nın Instagram hikayesinde paylaşılan sözler, takipçilerini endişeye sürükledi:

"Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin."

Paylaşım sadece birkaç dakika içinde silindi.

Sevenlerinden Destek Mesajları Geldi.

Gece boyunca sosyal medyada binlerce kişi Nilperi Şahinkaya için destek mesajları paylaştı.

"HER ŞEY YOLUNDA."

Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi sosyal medya hesabı üzerinden "Her şey yolunda." yazısı paylaştı. Nilperi Şahinkaya'nın menajeri ise oyuncunun sağlık durumuyla ilgili 2. Sayfa'ya konuştu.

İntihar iddiasını yalanlayan menajeri şu ifadeleri kullandı:

"6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Hikayeyi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok."

"GERÇEKTEN KUSURA BAKMAYIN"

Güzel oyuncu olaydan bir gün sonra Cihangir'de çalıştığı sette görüntülendi. Bir arkadaşının çiçek verip sarılarak teselli ettiği görülen oyuncunun ağlamaklı gözleri dikkatlerden kaçmadı. Görüntülendiğini fark edince durumu bozuntuya vermeyen Şahinkaya, kendisini almaya gelen özel minibüse bindikten sonra sağlığının yerinde olduğu açıklamasında bulunup, "Ben iyiyim, iyi akşamlar." dedi.

Basın mensuplarının sağlık durumunu sorduğu oyuncu; ''İyi akşamlar. Gerçekten kusura bakmayın. İyiyim, iyiyim sağ olun'' diye konuştu. Şahinkaya'nın yorgun ve bitkin olduğu dikkatlerden kaçmadı.

''ÜZGÜNÜM, ÇOK YANLIŞTI''

Oyuncu, Instagram hesabından da hikaye paylaşarak kısa bir açıklama yaptı. Paylaşımında; ''Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı. Kendi kayıplarınızdan bahsetmeniz, sevgi dolu destek mesajlarınız çok duygulandırdı. Teşekkür ederim. Haklısınız, hiçbirimiz yalnız değiliz, hepimiz aynı yolda yürüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Gözler kalbin aynasıdır

Nilperi Şahinkaya kimdir?

Nilperi Şahinkaya, diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya'nın görevinden dolayı bulunduğu Senegal'de doğdu ve ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de tamamladı. Daha sonra, 2003 yılında Ankara'ya yerleşti ve 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesi'nden mezun oldu; üniversite eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde tamamladı. Nilperi Şahinkaya'nın babasının işi nedeniyle pek çok farklı ülkede yaşadı.

Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı ve üniversiteden Yüksek Şeref listesine girerek mezun oldu. Sonrasında İstanbul'a yerleşerek Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Mesude karakterini canlandırdı. Daha sonra Kayıp dizisinde Defne ve Sedef karakterlerini oynadı. Kiraz Mevsimi adlı dizide Şeyma karakteriyle başrolü oynadı ve N'olur Ayrılalım adlı dizide Temmuz Akıncı karakterini canlandırdı.

Tevfik d'Or Tiyatro Festivali'nden ayrı ayrı temsillerden En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Fransız Büyükelçisi Özel Ödülü'ne layık görülen başarılı oyuncu Kalp adlı eserde canlandırdığı performans ile 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu ödülüne uzanmıştır.

