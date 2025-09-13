"Beni affedin yapamıyorum" dedi! Paylaşıp hemen sildi! Nilperi Şahinkaya'dan annesinin ölümünden sonra korkutan paylaşım

"Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin."

"6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Hikayeyi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok."

Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi sosyal medya hesabı üzerinden "Her şey yolunda." yazısı paylaştı. Nilperi Şahinkaya 'nın menajeri ise oyuncunun sağlık durumuyla ilgili 2. Sayfa'ya konuştu.

Güzel oyuncu olaydan bir gün sonra Cihangir'de çalıştığı sette görüntülendi. Bir arkadaşının çiçek verip sarılarak teselli ettiği görülen oyuncunun ağlamaklı gözleri dikkatlerden kaçmadı. Görüntülendiğini fark edince durumu bozuntuya vermeyen Şahinkaya, kendisini almaya gelen özel minibüse bindikten sonra sağlığının yerinde olduğu açıklamasında bulunup, "Ben iyiyim, iyi akşamlar." dedi.

Basın mensuplarının sağlık durumunu sorduğu oyuncu; ''İyi akşamlar. Gerçekten kusura bakmayın. İyiyim, iyiyim sağ olun'' diye konuştu. Şahinkaya'nın yorgun ve bitkin olduğu dikkatlerden kaçmadı.

''ÜZGÜNÜM, ÇOK YANLIŞTI''

Oyuncu, Instagram hesabından da hikaye paylaşarak kısa bir açıklama yaptı. Paylaşımında; ''Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı. Kendi kayıplarınızdan bahsetmeniz, sevgi dolu destek mesajlarınız çok duygulandırdı. Teşekkür ederim. Haklısınız, hiçbirimiz yalnız değiliz, hepimiz aynı yolda yürüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Nilperi Şahinkaya kimdir?

Nilperi Şahinkaya, diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya'nın görevinden dolayı bulunduğu Senegal'de doğdu ve ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de tamamladı. Daha sonra, 2003 yılında Ankara'ya yerleşti ve 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesi'nden mezun oldu; üniversite eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde tamamladı. Nilperi Şahinkaya'nın babasının işi nedeniyle pek çok farklı ülkede yaşadı.