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Gizli buluşma ortaya çıktı: Nilperi Şahinkaya ve Murat Boz sevgili mi?

Murat Boz ve Nilperi Şahinkaya hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Boz ve Şahinkaya, birbirlerini tanımaya çalıştı ancak sonuç hüsran oldu. Tanışma yemeği sürpriz bir sebeple sonuçsuz kalırken ikiliyi bir araya getiren isim ise dikkat çekti.

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Gizli buluşma ortaya çıktı: Nilperi Şahinkaya ve Murat Boz sevgili mi?

Magazin dünyası bu yıl yeni aşk iddialarıyla çalkalanırken, gündeme gelen son isimler Murat Boz ve Nilperi Şahinkaya oldu. Sessiz sedasız bir buluşma gerçekleştiren ikilinin tanışma yemeği, beklenmedik bir şekilde sonuçlandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Milliyet'te yer alan habere göre; şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın, yakın arkadaşları Seda Bakan aracılığıyla tanıştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bakan'ın bir süredir ikiliyi bir araya getirmek için çaba gösteriyordu. Sonunda gözlerden uzak bir Uzak Doğu restoranında buluşan ikili, birlikte akşam yemeği yiyerek birbirlerini tanımaya çalıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sohbet eşliğinde birer içecek içen ikiliden Şahinkaya, "Birer tane daha içer miyiz?" diye teklifte bulunduğu Boz'dan, "Ben antidepresan kullanıyorum, başka içemem" yanıtını aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şahinkaya'nın aldığı yanıt ve sohbetin istendiği gibi gitmeyince sıkıcı geçen gecenin sonunda; ikilinin birbirlerine telefon numaralarını vermeden evlerinin yolunu tuttukları öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

5 YILLIK İLİŞKİSİ BİTMİŞTİ

Nilperi Şahinkaya, 'Herkül' diye hitap ettiği Emre Yusufi'den geçtiğimiz yıl ayrılmıştı. Ayrıldıktan sonra açıklama yapan Şahinkaya, "Bazı ilişkilerin ömrü oluyor. Herkese yakışan şekilde bitmesi önemli." demişti.

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