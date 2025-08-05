Gizli buluşma ortaya çıktı: Nilperi Şahinkaya ve Murat Boz sevgili mi?

Magazin dünyası bu yıl yeni aşk iddialarıyla çalkalanırken, gündeme gelen son isimler Murat Boz ve Nilperi Şahinkaya oldu. Sessiz sedasız bir buluşma gerçekleştiren ikilinin tanışma yemeği, beklenmedik bir şekilde sonuçlandı.
Milliyet'te yer alan habere göre; şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın, yakın arkadaşları Seda Bakan aracılığıyla tanıştırıldığı öğrenildi.
Bakan'ın bir süredir ikiliyi bir araya getirmek için çaba gösteriyordu. Sonunda gözlerden uzak bir Uzak Doğu restoranında buluşan ikili, birlikte akşam yemeği yiyerek birbirlerini tanımaya çalıştı.