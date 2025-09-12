"Beni affedin yapamıyorum" dedi! Paylaşıp hemen sildi! Nilperi Şahinkaya'dan annesinin ölümünden sonra korkutan paylaşım

(sosyal medya) Gece Yarısı Paylaştı Sildi Geçtiğimiz gece, Şahinkaya'nın Instagram hikayesinde paylaşılan sözler, takipçilerini endişeye sürükledi: "Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin." Paylaşım sadece birkaç dakika içinde silindi.

(sosyal medya) Sevenlerinden Destek Mesajları Geldi. Gece boyunca sosyal medyada binlerce kişi Nilperi Şahinkaya için destek mesajları paylaştı.

(sosyal medya) "HER ŞEY YOLUNDA." Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi sosyal medya hesabı üzerinden "Her şey yolunda." yazısı paylaştı. Nilperi Şahinkaya'nın menajeri ise oyuncunun sağlık durumuyla ilgili 2. Sayfa'ya konuştu. İntihar iddiasını yalanlayan menajeri şu ifadeleri kullandı: "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Hikayeyi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok."

(sosyal medya) "GERÇEKTEN KUSURA BAKMAYIN" Basın mensuplarının sağlık durumunu sorduğu oyuncu; ''İyi akşamlar. Gerçekten kusura bakmayın. İyiyim, iyiyim sağ olun'' diye konuştu. Şahinkaya'nın yorgun ve bitkin olduğu dikkatlerden kaçmadı. Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya, diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya'nın görevinden dolayı bulunduğu Senegal'de doğdu ve ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de tamamladı. Daha sonra, 2003 yılında Ankara'ya yerleşti ve 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesi'nden mezun oldu; üniversite eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde tamamladı. Nilperi Şahinkaya'nın babasının işi nedeniyle pek çok farklı ülkede yaşadı.