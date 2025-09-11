PODCAST CANLI YAYIN

“Can Borcu” dizisinin yıldızları Oktay Çubuk ve Çağla Boz’un uyumu sosyal medyada gündem oldu!

“Can Borcu” dizisinin başrol oyuncuları Oktay Çubuk ve Çağla Boz’un setteki samimi görüntüleri hayranlarını mest etti. İkilinin sarıldığı kareler kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

ATV'nin sevilen dizisi "Can Borcu"nun başrolleri Oktay Çubuk ve Çağla Boz'un setteki samimi halleri sosyal medyaya damga vurdu. İkilinin paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni alırken, izleyiciler ikilinin uyumuna yorum yağdırdı.

(Takvim Foto Arşiv)

UYUMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

atv ekranlarında yayınlanan "Can Borcu" dizisinin oyuncuları Oktay Çubuk ve Çağla Boz, sosyal medyaya damga vurdu. İkilinin sette çekip paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

(Takvim Foto Arşiv)

HAYRANLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU

Hayranları tarafından "enerjileri çok uyumlu" ve "ekrandaki kimya gerçek hayata da yansıyor" yorumları yapılan ikili, dizinin popülerliğini daha da artırdı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan karelere "tam not" verirken, dizinin takipçileri de yeni bölümler için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Bunlar da Var

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada | VİDEO
ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada | VİDEO
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Ankara’da kayınpeder dehşeti: Başak Gürkan Arslan cinayetinde 5 yaşındaki kızından kan donduran ifade ''Annemin boğazındaki kemiklerini gördüm''
Ankara’da kayınpeder dehşeti: Başak Gürkan Arslan cinayetinde 5 yaşındaki kızından kan donduran ifade ''Annemin boğazındaki kemiklerini gördüm''
Manisa’da öğrenci servisi kazaya karıştı: 8’i öğrenci 9 yaralı
Manisa’da öğrenci servisi kazaya karıştı: 8’i öğrenci 9 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle