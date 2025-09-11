“Can Borcu” dizisinin yıldızları Oktay Çubuk ve Çağla Boz’un uyumu sosyal medyada gündem oldu!

ATV'nin sevilen dizisi "Can Borcu"nun başrolleri Oktay Çubuk ve Çağla Boz'un setteki samimi halleri sosyal medyaya damga vurdu. İkilinin paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni alırken, izleyiciler ikilinin uyumuna yorum yağdırdı.

UYUMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

atv ekranlarında yayınlanan "Can Borcu" dizisinin oyuncuları Oktay Çubuk ve Çağla Boz, sosyal medyaya damga vurdu. İkilinin sette çekip paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

HAYRANLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU

Hayranları tarafından "enerjileri çok uyumlu" ve "ekrandaki kimya gerçek hayata da yansıyor" yorumları yapılan ikili, dizinin popülerliğini daha da artırdı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan karelere "tam not" verirken, dizinin takipçileri de yeni bölümler için sabırsızlandıklarını dile getirdi.