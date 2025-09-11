PODCAST CANLI YAYIN

Bodrum tatili kabusa döndü! Üzeyir Garih’in kızı Dalia Garih kalçasını kırdı

İş ve cemiyet hayatının tanınan simalarından, merhum Üzeyir Garih’in kızı Dalia Garih, Bodrum tatili dönüşünde talihsiz bir kaza geçirdi. Geçtiğimiz haziranda kızını dillere destan bir düğünle evlendiren Dalia Garih, tatilde yorgunluk atarken dönüş yolunda yaşadığı kaza sonucu kalça kırığı nedeniyle acilen ameliyata alındı.

Ünlü iş insanı Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih, Bodrum tatili dönüşünde talihsiz bir kaza yaşadı. Garih, tatilin ardından kalçasını kırarak apar topar ameliyata alındı. Sosyetenin gözde isminin sağlık durumu yakından takip ediliyor.



DALİA GARİH TATİL DÖNÜŞÜ KAZA GEÇİRDİ

Kalça kemiğini kıran Dalia Garih'in acilen hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alındığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşesinde yaşananları şu ifadelerle paylaştı:

"Haziran ayında kızı Natalie'yi görkemli bir düğünle dünya evine sokan ve ardından Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Dalia Hanım, hafta sonu İstanbul'a dönmek için gittiği havalimanında düşerek kalçasını kırmış.



Önce Bodrum'da bir hastaneye götürülmüş, ardından aynı gün İstanbul'a nakledilerek Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye yatırılmış.

Pazartesi günü de ameliyat edilmiş. Operasyonun başarılı geçtiğini, kırık kemiğin çıkarılıp yerine metal protez takıldığını öğrendim. Bugün taburcu edilip evine dönecekmiş.



Kalça kırığının iyileşme süreci genellikle uzun olur. Ancak Dalia Hanım, yaklaşık üç ay boyunca fizik tedavi ve rehabilitasyonla hareket kabiliyetini geri kazanacakmış.



Ne yazık ki tatilden dönerken yaşadığı bu talihsiz kaza nedeniyle üç ay evde dinlenmek zorunda kalacak. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

