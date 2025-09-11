Bodrum tatili kabusa döndü! Üzeyir Garih’in kızı Dalia Garih kalçasını kırdı

Ünlü iş insanı Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih, Bodrum tatili dönüşünde talihsiz bir kaza yaşadı. Garih, tatilin ardından kalçasını kırarak apar topar ameliyata alındı. Sosyetenin gözde isminin sağlık durumu yakından takip ediliyor.
DALİA GARİH TATİL DÖNÜŞÜ KAZA GEÇİRDİ
Kalça kemiğini kıran Dalia Garih'in acilen hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alındığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşesinde yaşananları şu ifadelerle paylaştı:
"Haziran ayında kızı Natalie'yi görkemli bir düğünle dünya evine sokan ve ardından Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Dalia Hanım, hafta sonu İstanbul'a dönmek için gittiği havalimanında düşerek kalçasını kırmış.
Önce Bodrum'da bir hastaneye götürülmüş, ardından aynı gün İstanbul'a nakledilerek Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye yatırılmış.
Pazartesi günü de ameliyat edilmiş. Operasyonun başarılı geçtiğini, kırık kemiğin çıkarılıp yerine metal protez takıldığını öğrendim. Bugün taburcu edilip evine dönecekmiş.