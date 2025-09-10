PODCAST CANLI YAYIN

Asi güzel Tokyo’dan sürpriz fotoğraf karesi! La Casa de Papel’in yıldızı takipçilerine müjdeyi verdi

La Casa de Papel dizisinin Tokyo’su dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Ursula Corbero, hayranlarını sevindiren bir haber paylaştı. Güzel oyuncu, 9 yıldır aşk yaşadığı Arjantinli sevgilisi Chino Darín ile ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

La Casa de Papel, aksiyon dolu sahneleri kadar unutulmaz karakterleriyle de adından söz ettirmişti. Asi ruhu ve güzelliğiyle dikkat çeken Tokyo karakteri de kısa sürede dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Tokyo'ya hayat veren Ursula Corbero ise diziden sonra uluslararası alanda büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Asi güzel Tokyo'nun annelik heyecanı

Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Arjantinli aktör Chino Darín ile mutlu ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

Çiftin sosyal medyadan paylaştığı bebek haberi, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Corbero'nun gönderisine kısa sürede binlerce tebrik mesajı yağdı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Corbero'nun paylaştığı kareler kısa sürede dünya gündemine taşındı.

Hem La Casa de Papel hayranları hem de oyuncunun takipçileri, yeni anne adayını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

