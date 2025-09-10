Asi güzel Tokyo’dan sürpriz fotoğraf karesi! La Casa de Papel’in yıldızı takipçilerine müjdeyi verdi

La Casa de Papel, aksiyon dolu sahneleri kadar unutulmaz karakterleriyle de adından söz ettirmişti. Asi ruhu ve güzelliğiyle dikkat çeken Tokyo karakteri de kısa sürede dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Tokyo'ya hayat veren Ursula Corbero ise diziden sonra uluslararası alanda büyük bir hayran kitlesine ulaştı.