Asi güzel Tokyo’dan sürpriz fotoğraf karesi! La Casa de Papel’in yıldızı takipçilerine müjdeyi verdi

La Casa de Papel, aksiyon dolu sahneleri kadar unutulmaz karakterleriyle de adından söz ettirmişti. Asi ruhu ve güzelliğiyle dikkat çeken Tokyo karakteri de kısa sürede dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Tokyo'ya hayat veren Ursula Corbero ise diziden sonra uluslararası alanda büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Asi güzel Tokyo'nun annelik heyecanı
Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Arjantinli aktör Chino Darín ile mutlu ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.
Çiftin sosyal medyadan paylaştığı bebek haberi, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
Corbero'nun gönderisine kısa sürede binlerce tebrik mesajı yağdı.