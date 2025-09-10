Ünlü popçu Ece Seçkin ve eşine tacizci kabusu! 4 yıldır peşini bırakmadı: "Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim"

(Gözaltına alınan şahsın görüntüleri de magazin gündeminde yer aldı.)
YAKALANDIĞINI AÇIKLADI
Ünlü şarkıcı açıklamalarının ardından, eşini ve kendisini tehdit eden kişinin yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
İşte o açıklama:
''Kamuoyunun Dikkatine! Müvekkillerimiz Çağrı Terlemez & Ece Seçkin'in uzun süredir maruz kaldığı ısrarlı takip ve tehdit eylemleri doğrultusunda hukuki süreç başlatılmış olup, sürece ilişkin kamuoyuna açıklama yapmamız zarureti hasıl olmuştur; Kolluk kuvvetlerimiz süreci en başından beri yakından takip etmekte olup şahıs ivedilikle yakalanmıştır. Şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmış, ifadesi alınmıştır. Bu vesileyle sürece hassasiyetle yaklaşan kolluk kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Savcılık makamının kararı beklenmektedir. Sürecin takipçisi olduğumuzu belirtir, müvekkillerimizin güvenliği ve hukukun öngördüğü yaptırımların uygulanması adına gerekli tüm çalışmaları sürdürdüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunarız. Süreçte destek olan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ederiz.''