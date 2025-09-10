Ünlü popçu Ece Seçkin ve eşine tacizci kabusu! 4 yıldır peşini bırakmadı: "Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim"

Ece Seçkin paylaşımında, Adalet Bakanlığı'ndan yardım isteyerek, söz konusu kişinin serbest bırakılmamasını talep etti ve şu cümleleri paylaştı:

"İMDAT! Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır.