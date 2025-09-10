PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü popçu Ece Seçkin ve eşine tacizci kabusu! 4 yıldır peşini bırakmadı: "Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim"

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımla magazin gündemine oturdu. Seçkin, dört yıldır kendisini, eşini ve yakınlarını taciz eden bir kişinin gönderdiği ölüm tehditlerini ilk kez açıkladı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ölüm tehditlerine uğradığını açıkladı.

"4 yıldır taciz ediliyorum!"

Sanatçı, tehditlerin yalnızca kendisine değil, eşine de yöneldiğini belirtti.

Seçkin, hem kendisi hem eşi için tehlike oluşturan şahsın serbest bırakılmaması çağrısında bulundu.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM BURNUNUN DİBİNDEYİM"

Seçkin'in açıklamasına göre şahıs, eşini iş çıkışında bekleyerek "Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" mesajları yolladı.

Ece Seçkin paylaşımında, Adalet Bakanlığı'ndan yardım isteyerek, söz konusu kişinin serbest bırakılmamasını talep etti ve şu cümleleri paylaştı:

"İMDAT! Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır.

"BİZİ ÖLDÜRMEYİ HEDEFLEDİĞİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR"

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.
Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir.

4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hal almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin. Saygılarımla, Ece Seçkin"

Seçkin, dört yıl boyunca yaşadıkları sıkıntıyı ve hastalığı nedeniyle kendi önlemlerini almaya çalıştıklarını ancak durumun artık katlanılmaz hale geldiğini vurguladı.

Sanatçının paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

(Gözaltına alınan şahsın görüntüleri de magazin gündeminde yer aldı.)

YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı açıklamalarının ardından, eşini ve kendisini tehdit eden kişinin yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İşte o açıklama:

''Kamuoyunun Dikkatine! Müvekkillerimiz Çağrı Terlemez & Ece Seçkin'in uzun süredir maruz kaldığı ısrarlı takip ve tehdit eylemleri doğrultusunda hukuki süreç başlatılmış olup, sürece ilişkin kamuoyuna açıklama yapmamız zarureti hasıl olmuştur; Kolluk kuvvetlerimiz süreci en başından beri yakından takip etmekte olup şahıs ivedilikle yakalanmıştır. Şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmış, ifadesi alınmıştır. Bu vesileyle sürece hassasiyetle yaklaşan kolluk kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Savcılık makamının kararı beklenmektedir. Sürecin takipçisi olduğumuzu belirtir, müvekkillerimizin güvenliği ve hukukun öngördüğü yaptırımların uygulanması adına gerekli tüm çalışmaları sürdürdüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunarız. Süreçte destek olan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ederiz.''

