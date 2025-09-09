PODCAST CANLI YAYIN

Romantik diyalog gündem oldu: Son Yaz'ın Naz'ı Yasemin Yazıcı 28 yaşına bastı! Sevgilisi Onur Tuna aşka geldi

Uzun süredir aşk yaşayan Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı, sosyal medyada tatlı bir diyaloğa imza attı. Yasemin Yazıcı’nın 28. yaş gününde romantik bir mesaj paylaşan Tuna, sevgilisine olan aşkını takipçileriyle paylaştı. Yazıcı’dan gelen esprili yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu Onur Tuna, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Yasemin Yazıcı'yla aşkını sosyal medyada bir kez daha gözler önüne serdi. Son Yaz dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Yasemin Yazıcı, 28. yaş gününü kutlarken sevgilisinden romantik bir mesaj aldı.

"GÜLMEK SANA ÇOK YAKIŞIYOR"

Tuna, sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "İyi ki doğdun sevgilim. Gülmek sana çok yakışıyor" notunu düştü.

"GÜLDÜRENE DE BAKMAK LAZIM"

Yazıcı da bu güzel jesti karşılıksız bırakmadı ve esprili bir şekilde, "Güldürene de bakmak lazım" yanıtını verdi.

Çiftin bu tatlı diyaloğu kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

SET ARKADAŞI TANIŞTIRMIŞTI

Öte yandan Yasemin Yazıcı, birkaç ay önce Onur Tuna ile nasıl tanıştığını da anlatmıştı.

Yazıcı, Tuna ile tanışmalarının Son Yaz dizisindeki rol arkadaşı Alperen Duymaz sayesinde gerçekleştiğini belirterek, "Teşekkürler Alperen Duymaz" ifadelerini kullanmıştı.

