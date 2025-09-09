Romantik diyalog gündem oldu: Son Yaz'ın Naz'ı Yasemin Yazıcı 28 yaşına bastı! Sevgilisi Onur Tuna aşka geldi

Ünlü oyuncu Onur Tuna, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Yasemin Yazıcı'yla aşkını sosyal medyada bir kez daha gözler önüne serdi. Son Yaz dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Yasemin Yazıcı, 28. yaş gününü kutlarken sevgilisinden romantik bir mesaj aldı.