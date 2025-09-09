İlkay Gündoğan’ın güzeller güzeli eşi Sara güzelliğiyle göz doldurdu! İki çocuk sonrası fiziğini görenin ağzı açık kalıyor! İşte sırrı...

DURSUNBEY'DE TÜRK GELENEKLERİNE UYGUN DÜĞÜN

İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui 2022 yılında dünyaevine girdi. Çift, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Türk geleneklerine uygun görkemli bir düğün yaparak birlikteliklerini resmileştirdi. Düğüne hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan çok sayıda davetli katıldı. Bu düğün, Gündoğan çiftinin Türkiye ile olan bağını daha da güçlendirdi.

İki çocuklu mutlu aile tablosu

2023 yılında oğulları Kais dünyaya geldi. Çiftin aile hayatı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 2025 yılının başlarında ise kızları Ella doğdu. Sara'nın hastane odasında bebeğiyle paylaştığı kareler kısa sürede gündem olurken, futbol camiasından da pek çok tebrik mesajı geldi. Böylece Gündoğan çifti iki çocuk sahibi olarak dört kişilik mutlu bir aile tablosu çizdi.

"Sadece onun eşi değilim, benim de kariyerim var"

İtalyan model ve sunucu olan Sara Arfaoui, sık sık kendisine yöneltilen "futbolcu eşi" etiketine karşı çıkıyor. Daha önce yaptığı açıklamada "Evlendiğimden beri sadece İlkay'ın eşi olarak tanınıyorum. Ama benim de kariyerim var. 6 dil biliyorum ve kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum" sözleriyle gündeme gelmişti. Bu çıkış, onun yalnızca bir "eş" olarak değil, kendi kimliği ve başarılarıyla da anılmak istediğini ortaya koydu.

Çok dilli, çok kültürlü bir kariyer

1995 yılında Fransa'da doğan Sara Arfaoui, aslen İtalyan kökenli. Modellik yapmaya başlamadan önce İtalya'da televizyon programlarında sunuculuk yaptı. Popüler yarışma programlarında ekran yüzü olarak tanındı. Aynı zamanda tam 6 dil konuşabilmesi, onu uluslararası alanda öne çıkaran en dikkat çekici özelliklerinden biri oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde

Sara Arfaoui, sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ailesiyle yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görürken, özellikle Kais ve Ella ile verdiği pozlar, binlerce beğeni ve yorum alıyor. Türkiye'de futbolseverler, Sara'nın zarif duruşunu ve aile yaşamındaki samimiyetini yakından takip ediyor.