Doğayla iç içe: Kaan Urgancıoğlu’nun sevimli oğluyla bahçe keyfi

2019 yılında Burcu Denizer ile hayatını birleştiren Urgancıoğlu, 2023'te dünyaya gelen oğulları Ardıç ile ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. O günden sonra projelerine ara verip, ailesine daha çok vakit ayırmaya başlayan oyuncu, bu anları sosyal medyada da paylaşarak takipçileriyle buluşturuyor.
Geçtiğimiz günlerde, oğlu Ardıç ile birlikte doğayla iç içe keyifli bir anı sosyal medya hesabından paylaştı. Bahçede ağaçtan meyve toplayan baba-oğulun doğal ve samimi görüntüleri takipçilerinden tam not aldı.
Kaan Urgancıoğlu'nun doğayla iç içe büyüttüğü küçük Ardıç ile geçirdiği bu özel anlar, takipçilerinden "Çok tatlılar" ve "Harika bir baba" gibi yorumlarla karşılandı. Oyuncunun samimi paylaşımları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.