Doğayla iç içe: Kaan Urgancıoğlu’nun sevimli oğluyla bahçe keyfi

2019 yılında Burcu Denizer ile hayatını birleştiren Urgancıoğlu, 2023'te dünyaya gelen oğulları Ardıç ile ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. O günden sonra projelerine ara verip, ailesine daha çok vakit ayırmaya başlayan oyuncu, bu anları sosyal medyada da paylaşarak takipçileriyle buluşturuyor.

Kaynak: Sosyal medya Geçtiğimiz günlerde, oğlu Ardıç ile birlikte doğayla iç içe keyifli bir anı sosyal medya hesabından paylaştı. Bahçede ağaçtan meyve toplayan baba-oğulun doğal ve samimi görüntüleri takipçilerinden tam not aldı.