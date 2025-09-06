PODCAST CANLI YAYIN

Can Borcu’nun Oğuz’u Emir Benderlioğlu ile Ceren Benderlioğlu'nun kızına bakın! Sosyal medyayı ikiye böldü: Ne kadar büyümüş!

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu için beklenen gün geldi. İkinci sezonuyla bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan diziye Oğuz karakteriyle dahil olan Emir Benderlioğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir dönem EDHO'da birlikte rol aldığı ve şimdilerde Eşref Rüya'da Irmak karakterini canlandıran meslektaşı Ceren Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle kızı merak edildi. Ünlü çiftin kızının son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Nur Bendelioğlu kimisi tarafından annesine kimisi tarafından ise babasına benzetilirken son hali için "Ne kadar büyümüş, genç kız olmuş" yorumu yapıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu, ikinci sezonuyla bu akşam ekranlara dönüyor. Dizinin yeni sezonunda Oğuz karakterini canlandıran Emir Benderlioğlu, izleyicilerin ilgisini çeken isimlerden biri oldu. Özellikle oyuncunun özel hayatı merak konusu haline geldi.

Takvim Logo

Emir Benderlioğlu, bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Ceren Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Takvim Logo

Çiftin özel hayatlarında en çok dikkat çeken detay ise kızları Nur Benderlioğlu oldu. Son haliyle görenleri şaşırtan Nur Benderlioğlu hakkında annesine mi yoksa babasına mı daha çok benzediği konusunda farklı yorumlar yapıldı.

Takvim Logo

Birçok kişi onu annesine benzetirken, bazıları ise babasının özelliklerini taşıdığını düşünüyor. Ayrıca, Nur'un son halini görenler "Ne kadar büyümüş, genç kız olmuş" yorumlarında bulundu.

Takvim Logo

Emir ve Ceren Benderlioğlu çiftinin kızları Nur, zamanla hem güzelliği hem de duruşuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Takvim Logo

Hakan Ural

Takvim Logo

Hakan Ural ve kızı Gisela

Takvim Logo

Hakan Ural ve çocukları

Takvim Logo

Umut Akyürek

Takvim Logo

Umut Akyürek ve kızı

Takvim Logo

Arzum Onan

Takvim Logo

Arzum Onan ve oğlu

Takvim Logo

Safiye Soyman

Takvim Logo

Safiye Soyman ve kızı

Takvim Logo

Emir ve Ceren Benderlioğlu

Takvim Logo

Ceren Benderlioğlu ve kızı Nur

Takvim Logo

Ceren - Emir Benderlioğlu ve kızları Nur

Takvim Logo

Ceren Benderlioğlu ve kızı Nur

Takvim Logo

Demet Şener

Takvim Logo

Demet Şener ve oğlu

Takvim Logo

Esra Erol

Takvim Logo

Esra Erol ve oğulları

Takvim Logo

Kerem Alışık

Takvim Logo

Kerem Alışık ve oğlu

Takvim Logo

Danilo Zanna