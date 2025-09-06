Can Borcu’nun Oğuz’u Emir Benderlioğlu ile Ceren Benderlioğlu'nun kızına bakın! Sosyal medyayı ikiye böldü: Ne kadar büyümüş!
ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu için beklenen gün geldi. İkinci sezonuyla bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan diziye Oğuz karakteriyle dahil olan Emir Benderlioğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir dönem EDHO'da birlikte rol aldığı ve şimdilerde Eşref Rüya'da Irmak karakterini canlandıran meslektaşı Ceren Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle kızı merak edildi. Ünlü çiftin kızının son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Nur Bendelioğlu kimisi tarafından annesine kimisi tarafından ise babasına benzetilirken son hali için "Ne kadar büyümüş, genç kız olmuş" yorumu yapıldı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: