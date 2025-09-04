Beyninde kitle tespit edilen Lara’dan beklenen açıklama geldi! İşte son durumu...

"Allah Versin", "Adam Gibi Adam" ve "Katmer" gibi hit şarkılarla tanınan şarkıcı Lara, geçtiğimiz haftalarda beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayarak sevenlerinden dua istemişti. Zorlu bir süreçten geçen Lara, son paylaşımıyla sağlık durumundaki olumlu gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.
Yaptığı ilk açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim" ifadelerini kullanan Lara, dualar ve desteklerin kendisi için büyük güç olduğunu dile getirmişti.
Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim" dedi.