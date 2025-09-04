PODCAST CANLI YAYIN

Beyninde kitle tespit edilen Lara’dan beklenen açıklama geldi! İşte son durumu...

Şarkıcı Lara, beyninde tespit edilen kitlenin iyi huylu olduğunu ve tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini sevenleriyle paylaştı. Dualarının ve desteklerinin kendisi için güç kaynağı olduğunu belirten Lara, “Artık yeniden sahnelere dönebileceğim” diyerek umut verdi. Zorlu süreçte yanında olan ailesi, dostları ve doktorlarına teşekkür etti. İşte Lara’nın o açıklaması...

Giriş Tarihi:
Beyninde kitle tespit edilen Lara’dan beklenen açıklama geldi! İşte son durumu...

"Allah Versin", "Adam Gibi Adam" ve "Katmer" gibi hit şarkılarla tanınan şarkıcı Lara, geçtiğimiz haftalarda beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayarak sevenlerinden dua istemişti. Zorlu bir süreçten geçen Lara, son paylaşımıyla sağlık durumundaki olumlu gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yaptığı ilk açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim" ifadelerini kullanan Lara, dualar ve desteklerin kendisi için büyük güç olduğunu dile getirmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yaşadığı zayıflık ve iştahsızlığın tedavi sürecinden kaynaklandığını öğrenen Lara, düzenli ilaç kullanımıyla tedavisine devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Doktorunun tavsiyesiyle yeniden sahnelere dönebileceği müjdesini veren ünlü şarkıcı, "Biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız" diyerek duygularını paylaştı. Lara, bu zorlu süreçte yanında olan ailesine, destek veren dostlarına ve doktoruna teşekkür etti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!
Vakıf Katılım
Savcı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü! Katil Mustafa Can Gül için tutuklama talebi | Cinayeti planladı mı? İlk ifadesi ortaya çıktı
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
Türk Telekom
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi
Google çöktü her şey durdu! Uzmanlardan yerli uygulamalar ve Dijital Telif Yasası çağrısı
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
O iller sarı alarm listesinde | MGM'den sağanak ve fırtına uyarısı: Saatte 60 km hızla esecek! Bugün hangi şehirlerde yağmur var?
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | Hangi senaryolar konuşuluyor?
MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'deki süreci sabote etmeyin
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!