Fatih Terim’e kızı Buse Terim’den gönülden kutlama: Beni ben yapan her şeyde sen varsın!

Fatih Terim’in doğum günü, kızı Buse Terim’in sosyal medya üzerinden yaptığı duygu dolu paylaşımla anlam kazandı. Babasına olan sevgisini içten sözlerle dile getiren Buse Terim, “Benim sığınağım, çınarım, en büyük gururum...” ifadeleriyle duygulandırdı. Paylaşım, kısa sürede büyük beğeni toplarken, sosyal medya kullanıcıları da Terim’i mesaj yağmuruna tuttu.

Teknik direktör Fatih Terim, doğum gününü kutlarken en anlamlı mesajlardan biri kızı Buse Terim'den geldi. Buse Terim, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda babasına olan sevgisini içten ve duygusal sözlerle ifade etti.

Babasının doğum gününü birlikte çekilmiş fotoğraflarla kutlayan Buse Terim, paylaşımının altına şu notu düştü:

"Seni kelimelere sığdırmaya kalkıyorum, kelimeler yetmiyor. Seni anlat diyorlar, cümlelerim hep yarım kalıyor. Benim sığınağım, yolum, çınarım, yıkılmayan duvarım, en büyük gururum... Düştüğümde kaldıran el sensin, karanlıkta ışığımı bulan göz"

Buse Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beni ben yapan her şeyde sen varsın. İyi ki varsın. İyi ki benim babamsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum"

Buse Terim'in bu içten satırları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları, baba-kız arasındaki güçlü bağı takdir eden yorumlar yaptı.

Öte yandan, Fatih Terim için yalnızca ailesinden değil, birçok sosyal medya kullanıcısından da tebrik mesajları geldi.

