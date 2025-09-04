Fatih Terim’e kızı Buse Terim’den gönülden kutlama: Beni ben yapan her şeyde sen varsın!

Teknik direktör Fatih Terim, doğum gününü kutlarken en anlamlı mesajlardan biri kızı Buse Terim'den geldi. Buse Terim, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda babasına olan sevgisini içten ve duygusal sözlerle ifade etti.

Kaynak: Sosyal medya Babasının doğum gününü birlikte çekilmiş fotoğraflarla kutlayan Buse Terim, paylaşımının altına şu notu düştü: "Seni kelimelere sığdırmaya kalkıyorum, kelimeler yetmiyor. Seni anlat diyorlar, cümlelerim hep yarım kalıyor. Benim sığınağım, yolum, çınarım, yıkılmayan duvarım, en büyük gururum... Düştüğümde kaldıran el sensin, karanlıkta ışığımı bulan göz"