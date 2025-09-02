PODCAST CANLI YAYIN

Stüdyoda panik! Burcu Binici canlı yayında bayıldı: Bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu

Canlı yayında yaşananlar izleyenleri korkuttu! Oyuncu Burcu Binici, katıldığı televizyon programında konuştuğu sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Stüdyoda panik havası yaşanırken yayın kesildi. Olayın ardından Burcu Binici’nin bayılmasının nedeni ortaya çıkarken son sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi:
Stüdyoda panik! Burcu Binici canlı yayında bayıldı: Bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu

Oyuncu Burcu Binici, katıldığı bir televizyon programında canlı yayın sırasında fenalaşarak bayıldı. Binici, konuştuğu esnada aniden yere yığıldı. Yayında yaşanan bu anlar izleyenleri korkuturken, stüdyoda kısa süreli panik yaşandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Programın sunucusu Melis Hazal Karagöz, Binici'nin rahatsızlandığını fark edince "İyi misin?" diyerek müdahale etmeye çalıştı. Ancak o sırada baygınlık geçiren oyuncu yere yığıldı. Yaşanan şokun ardından sunucu, yayının kesilmesini istedi ve ekrana reklam arası verildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"HER ŞEY YOLUNDA MERAK ETMEYİN"

Olayın ardından Burcu Binici, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bayılmasının nedenini paylaşan oyuncu, doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığına dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şuan durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler ve 22 şüphelinin ilk duruşması bugün | Milyonlarca liralık kamu zararı
Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü
Gözleri Karadeniz
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu | Vatandaş isyan ediyor
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasaray'da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan af açıklaması: Herhangi bir çalışma söz konusu değil
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
Fenerbahçe yıldız futbolcu Marco Asensio'yu kadrosuna kattı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
Hilal Özdemir cinayeti infial oldu: Uzmanı olayın altında yatan gerçekleri TAKVİM'e açıkladı!
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
İlkay Gündoğan Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi
3 ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! Denizli, Karabük ve Kastamonu'da Yeşil Vatan savunması | 5 gözaltı
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya: 3-0 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş Vaclav Cerny'i duyurdu! Çek yıldız İstanbul'a geldi