Stüdyoda panik! Burcu Binici canlı yayında bayıldı: Bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu

Oyuncu Burcu Binici , katıldığı bir televizyon programında canlı yayın sırasında fenalaşarak bayıldı. Binici, konuştuğu esnada aniden yere yığıldı. Yayında yaşanan bu anlar izleyenleri korkuturken, stüdyoda kısa süreli panik yaşandı.

Kaynak: Sosyal medya

Programın sunucusu Melis Hazal Karagöz, Binici'nin rahatsızlandığını fark edince "İyi misin?" diyerek müdahale etmeye çalıştı. Ancak o sırada baygınlık geçiren oyuncu yere yığıldı. Yaşanan şokun ardından sunucu, yayının kesilmesini istedi ve ekrana reklam arası verildi.