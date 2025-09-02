80 yaşında stil dersi! Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray tatil pozlarıyla beğeni rekoru kırdı

Öte yandan Türkan Şoray 'ın spor tarzı da takipçilerinden büyük beğeni topladı. Usta sanatçı, hem sanatıyla hem de yaşam tarzıyla ilham olmaya devam ediyor.

Kaynak: Sosyal medya

EKRANLARDA NEDEN YOK?

7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Türkan Şoray, dizilerde neden yer almadığını açıklamıştı.

Şoray, "Dizilerde de hep çok genç isimler, 25 yaşından sonra artık çocuklu kadın oynanıyor. Belli bir yaştan sonra daha ikinci, üçüncü, dördüncü planda roller oluyor. Ben de bunları oynamak istemiyorum. Beni o hâlimle seven seyircimi de hayal kırıklığına uğratır mıyım, diye düşünüyorum" demişti.