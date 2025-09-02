PODCAST CANLI YAYIN

80 yaşında stil dersi! Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray tatil pozlarıyla beğeni rekoru kırdı

Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray, zarafeti ve güzelliğiyle yine göz kamaştırdı. Tatil için Antalya'nın Kaş ilçesini tercih eden usta sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topladı. Şoray’ın Instagram’da yayımladığı tatil fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni alırken, sanatçının Kaş'a dair duygusal notu da dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
80 yaşında stil dersi! Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray tatil pozlarıyla beğeni rekoru kırdı

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, tatil için gittiği Antalya'nın gözde turistik ilçesi Kaş'tan yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. 80 yaşındaki usta sanatçı, Instagram hesabında yayımladığı tatil kareleriyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Zarafeti ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Şoray'ın pozları, kısa sürede on binlerce beğeniye ulaştı. Sanatçının takipçileri, yorumlarında hem Şoray'a duydukları sevgiyi dile getirdi hem de doğal güzelliğine övgüler yağdırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şoray, Kaş'ta çekilen fotoğraflarının altına şu notu düştü: "Turistik ilçemiz Kaş'ın tarihi dokusu ve tabiat güzelliği beni büyüledi."

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Samimi ve doğayla iç içe tatil fotoğraflarıyla dikkat çeken Şoray'ın paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Takipçileri, "Zaman sana hiç dokunmamış Sultanım", "Güzelliğin hala aynı", "Her yaşta zarafet seninle" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Öte yandan Türkan Şoray'ın spor tarzı da takipçilerinden büyük beğeni topladı. Usta sanatçı, hem sanatıyla hem de yaşam tarzıyla ilham olmaya devam ediyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o pozlar...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

EKRANLARDA NEDEN YOK?

7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Türkan Şoray, dizilerde neden yer almadığını açıklamıştı.

Şoray, "Dizilerde de hep çok genç isimler, 25 yaşından sonra artık çocuklu kadın oynanıyor. Belli bir yaştan sonra daha ikinci, üçüncü, dördüncü planda roller oluyor. Ben de bunları oynamak istemiyorum. Beni o hâlimle seven seyircimi de hayal kırıklığına uğratır mıyım, diye düşünüyorum" demişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şoray, "Maalesef ki çok az film çekiliyor. Daha çok diziler gündemde. Ben de 'Tatlı Hayat' ve 'İkinci Bahar' gibi diziler yaptım. Yaşıma uygun rollerdi" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şoray, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Şimdi toplumsal sorunu anlatan, belli yaşlarda olgun bir kadının olduğu hikâyeyi anlatan senaryo olursa sinema yapabilirim. Böyle bir hikâye gelmiyor. Senaryo yazarlarımız az"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler ve 22 şüphelinin ilk duruşması bugün | Milyonlarca liralık kamu zararı
Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü
Gözleri Karadeniz
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu | Vatandaş isyan ediyor
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasaray'da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan af açıklaması: Herhangi bir çalışma söz konusu değil
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
Fenerbahçe yıldız futbolcu Marco Asensio'yu kadrosuna kattı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
Hilal Özdemir cinayeti infial oldu: Uzmanı olayın altında yatan gerçekleri TAKVİM'e açıkladı!
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
İlkay Gündoğan Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi
3 ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! Denizli, Karabük ve Kastamonu'da Yeşil Vatan savunması | 5 gözaltı
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya: 3-0 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş Vaclav Cerny'i duyurdu! Çek yıldız İstanbul'a geldi