80 yaşında stil dersi! Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray tatil pozlarıyla beğeni rekoru kırdı

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, tatil için gittiği Antalya'nın gözde turistik ilçesi Kaş'tan yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. 80 yaşındaki usta sanatçı, Instagram hesabında yayımladığı tatil kareleriyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Zarafeti ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Şoray'ın pozları, kısa sürede on binlerce beğeniye ulaştı. Sanatçının takipçileri, yorumlarında hem Şoray'a duydukları sevgiyi dile getirdi hem de doğal güzelliğine övgüler yağdırdı.
Şoray, Kaş'ta çekilen fotoğraflarının altına şu notu düştü: "Turistik ilçemiz Kaş'ın tarihi dokusu ve tabiat güzelliği beni büyüledi."