İrna Sakayan Torosyan kimdir? Anta Toros'un kızı İrna Sakayan Torosyan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Anta Toros'un kızı İrna Sakayan Torosyan hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Sosyal medyada "İrna Sakayan Torosyan kimdir?" sorusu gündemde. Peki kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
İrna Sakayan Torosyan kimdir?
İrna Sakayan Torosyan, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Anta Toros (Antaram Torosyan) ve babası tiyatro sanatçısı ve yönetmeni Misak Toros'un kızı olan İrna'nın çocukluğu İstanbul'da geçti. İrna Sakayan Torosyan, Artür Büyüksakayan ile evli. Çiftin Serdar Büyüksakayan adında bir oğulları bulunuyor.