PODCAST CANLI YAYIN

Acı Hayat'ın Belkıs'ı yaşamını yitirdi! Anta Toros kimdir? Oyuncu Anta Toros neden öldü, hastalığı neydi?

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Anta Toros’tan üzücü haber geldi. 77 yaşındaki deneyimli oyuncu, hayatını kaybetti. Sanat hayatı boyunca pek çok önemli yapımda rol alan Toros’un vefatı, ailesini ve sanat camiasını derin üzüntüye boğdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Acı Hayat'ın Belkıs'ı yaşamını yitirdi! Anta Toros kimdir? Oyuncu Anta Toros neden öldü, hastalığı neydi?

"Adını Feriha Koydum", "Çocuklar Duymasın", "Acı Hayat" ve "Yarım Elma" gibi popüler dizilerdeki performansıyla hafızalara kazınan Toros, yıllar boyunca hem beyaz perdede hem de televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu.

(sosyal medya)(sosyal medya)

ANTA TOROS YAŞAMINI YİTİRDİ

Acı haberi duyan yakınları ve sanat dünyası yasa boğuldu. Ünlü tiyatro sanatçısı Nedim Saban, duygularını "Çok üzgünüm Antacığım, geriye güzel anılar kaldı" sözleriyle dile getirdi. Usta oyuncunun ölüm nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(sosyal medya)(sosyal medya)

ANTA TOROS KİMDİR?

Oyuncu 12 Ocak 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1965 yılında amatör olarak tiyatroya adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Ardından Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda bulunan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Üç ay Vera Vlasova, bir yıl da Actors Btudya üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı. 2010 yılında ölen, yine kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evli olan Anta Toros'un bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocuğu bulunuyor.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Toros; tiyatro çalışmalarının yanı sıra aralarında Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Adanalı, Yarım Elma gibi TV dizilerinde de kamera karşısına geçmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan "Başka müjdelerimiz olacak" diyerek duyurdu! "TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücümüzü gördük"
Başkan Erdoğan "şeref" konuğu olarak gidiyor! Çin'de Gazze'nin sesi olacak
Koza Altın
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu'na "anket" vuruşu! Hem Bay Kemal'e daldı hem kendisiyle çelişti
15 ay sonra Jose Mourinho'suz ilk maç! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trump’tan sonra Bill Clinton gizemi! Havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi: ABD başkanlarına ne oluyor?
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere özel not: 100 yıl sonra da boş durmuyorlar! | Külliye'de tören
ABD’de gündem “Trump öldü” iddiası! JD Vance’in halefiyet açıklaması körükledi: The Simpsons’a dikkat
Dev maç o tarihte! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Ukraynalı siyasetçi Andriy Parubiy sokak ortasında suikaste uğrayarak öldürüldü!
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
TBMM Gazze için toplandı siyonistler panikledi: "Sadece savaş zamanlarında böylesi olur”
Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu 'A.B.İ' dizisinde!
Galatasaray 4'te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
“İnat Box” ile 14 milyonluk siber vurgun! 21 ilde operasyon 27 tutuklama
Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Ağustos MGM il il açıkladı: İstanbul ve o illere sıcak hava dalgası geliyor! Pazar gününe dikkat
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Ebedi istiklalin tescilidir
250 milyon euroluk kriz! | Takvim Jose Mourinho'nun ayrılığının perdesini araladı!
Azmin adı: Zafer! İmanla yazılan destan
Beşiktaş'a geleceğin yıldızı! Transfer için temaslar başladı