Acı Hayat'ın Belkıs'ı yaşamını yitirdi! Anta Toros kimdir? Oyuncu Anta Toros neden öldü, hastalığı neydi?

Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda bulunan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.

Üç ay Vera Vlasova, bir yıl da Actors Btudya üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı. 2010 yılında ölen, yine kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evli olan Anta Toros'un bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocuğu bulunuyor.