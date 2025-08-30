Acı Hayat'ın Belkıs'ı yaşamını yitirdi! Anta Toros kimdir? Oyuncu Anta Toros neden öldü, hastalığı neydi?

"Adını Feriha Koydum", "Çocuklar Duymasın", "Acı Hayat" ve "Yarım Elma" gibi popüler dizilerdeki performansıyla hafızalara kazınan Toros, yıllar boyunca hem beyaz perdede hem de televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu.
ANTA TOROS YAŞAMINI YİTİRDİ
Acı haberi duyan yakınları ve sanat dünyası yasa boğuldu. Ünlü tiyatro sanatçısı Nedim Saban, duygularını "Çok üzgünüm Antacığım, geriye güzel anılar kaldı" sözleriyle dile getirdi. Usta oyuncunun ölüm nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ANTA TOROS KİMDİR?
Oyuncu 12 Ocak 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1965 yılında amatör olarak tiyatroya adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Ardından Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı.