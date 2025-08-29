PODCAST CANLI YAYIN

Murat Ceylan trafik kazası geçirdi: Kamyonetin altından aracı çıkartırken...

Survivor sunucusu Murat Ceylan, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Kaza sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ceylan, çevredeki görüntülerin yanlış anlaşılmaması için takipçilerini bilgilendirdi. İşte detaylar...

Ünlü sunucu Murat Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Takipçilerini korkutan Ceylan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek endişe edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ceylan, Instagram hikayesinde paylaştığı mesajda, "Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim" ifadelerini kullandı.

Ünlü isim sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum"

Ceylan, sosyal medya üzerinden sevenlerine durumu açıklayarak, yanlış anlaşılmaların önüne geçmeye çalıştı.

