Ünlü sunucu Murat Ceylan , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Takipçilerini korkutan Ceylan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek endişe edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ceylan, Instagram hikayesinde paylaştığı mesajda, "Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü isim sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum"