PODCAST CANLI YAYIN

Dolandırıcılık şoku! Belçim Bilgin yasal yollara başvurdu

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, yapım şirketinin PR işlerini üstleneceğini iddia eden dolandırıcının tuzağına düştü. Şirket asistanı Zeynep B.’nin güvenini kazanarak 80 bin lirayı alıp ortadan kaybolan dolandırıcıya karşı Bilgin, yasal yollara başvurarak şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi:
Dolandırıcılık şoku! Belçim Bilgin yasal yollara başvurdu

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, yapım şirketinin PR işlerini üstleneceğini söyleyerek 80 bin lirayı dolandıran kişiye karşı hukuki işlem başlattı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sabah'ta yer alan habere göre; oyunculuğun yanı sıra yapımcılık da yapan Belçim Bilgin, 31 Temmuz'da üzücü bir olayla karşılaştı. Dolandırıcıların kurbanlarından biri de kendisi oldu. Belçim Bilgin'in yapım şirketini sabit hattan arayan dolandırıcı Mehmet A., hattın ucundaki asistanla Zeynep B. ile görüşmeye başladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

ÖNCE GÜVENİNİ KAZANDI SONRA PARAYI ALDI

Kendisini farklı isimle tanıtan şüpheli Mehmet A., şirketin markasının bilinirliğini artırmak için pr çalışması yapmak istediğini söyledi. Güven kazanan dolandırıcı yıllık ücretin ilk ödemesi olan 80 bin TL'yi Zeynep B.'den hesaba atmasını istedi. Parayı hesaba gönderen asistan Zeynep B., şüpheli kişiye daha sonra ulaşamayınca dolandırıldığını anladı durumu Belçim Bilgin'e bildirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

ŞİKAYETÇİ OLDU

Oyuncu Bilgin savcılığa gidip şüpheliden şikayetçi oldu. Belçim Bilgin savcılığa sunduğu dilekçesinde, 2019 yılında yapım şirketini kurduğunu reklam ve film işleri yaptığını söyledi. Dilekçesinde dolandırıcının güven kazandıktan sonra tek seferde 80 bin TL parayı aldıktan sonra ilettiği iletişim numarasına ulaşılamadığı mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayetin ardından harekete geçti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, dolandırıcılık şüphelisi Mehmet A.'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı!
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Resmen açıklandı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Nikkei Shimbun'a Gazze için yazdı: Hem tarihi mesuliyetimizin hem de insanlık vakarının gereğidir
Adem Soytekin'den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk |
Bugün yağmur var mı? 29 Ağustos 2025 Meteoroloji il il açıkladı: Bir yanda sağanak diğer yandan sıcak hava dalgası geliyor
ABD dergisinden çok konuşulacak Türkiye analizi: Bölgesel gücü son asrın zirvesinde
Çekmeköy’de Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldüğü silahlı saldırının şüphelisi yakalandı!
CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi
Sağlık sorunları yüzünden erken emeklilik mümkün! İşte malulen emeklilik şartları ve yolları
Fenerbahçe transfer bombasını patlatmak üzere! Bavullarını topluyor
Tarım Bakanlığı'ndan et ithalatını önleyecek dev proje!
Birgün yazarı Kaan Sezyum'dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Maduro'dan net cevap
CHP Süleymaniye'de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye'de YPG için "eşit ortaklık" istedi
Beşiktaş'a FC Lausanne-Sport maçı sonrası flaş sözler! "Bunun adı rezalet"
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Kalpleri derinden sarsacak hikaye | atv'nin yeni dizisi "Gözleri Karadeniz"in yayın tarihi belli oldu!
İmralı Heyeti İmralı'da... DEM'liler Süleymaniye'de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?