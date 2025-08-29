Dolandırıcılık şoku! Belçim Bilgin yasal yollara başvurdu

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, yapım şirketinin PR işlerini üstleneceğini söyleyerek 80 bin lirayı dolandıran kişiye karşı hukuki işlem başlattı.
Sabah'ta yer alan habere göre; oyunculuğun yanı sıra yapımcılık da yapan Belçim Bilgin, 31 Temmuz'da üzücü bir olayla karşılaştı. Dolandırıcıların kurbanlarından biri de kendisi oldu. Belçim Bilgin'in yapım şirketini sabit hattan arayan dolandırıcı Mehmet A., hattın ucundaki asistanla Zeynep B. ile görüşmeye başladı.
ÖNCE GÜVENİNİ KAZANDI SONRA PARAYI ALDI
Kendisini farklı isimle tanıtan şüpheli Mehmet A., şirketin markasının bilinirliğini artırmak için pr çalışması yapmak istediğini söyledi. Güven kazanan dolandırıcı yıllık ücretin ilk ödemesi olan 80 bin TL'yi Zeynep B.'den hesaba atmasını istedi. Parayı hesaba gönderen asistan Zeynep B., şüpheli kişiye daha sonra ulaşamayınca dolandırıldığını anladı durumu Belçim Bilgin'e bildirdi.