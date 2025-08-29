Dolandırıcılık şoku! Belçim Bilgin yasal yollara başvurdu

Kaynak: Sosyal medya

Sabah'ta yer alan habere göre; oyunculuğun yanı sıra yapımcılık da yapan Belçim Bilgin, 31 Temmuz'da üzücü bir olayla karşılaştı. Dolandırıcıların kurbanlarından biri de kendisi oldu. Belçim Bilgin'in yapım şirketini sabit hattan arayan dolandırıcı Mehmet A., hattın ucundaki asistanla Zeynep B. ile görüşmeye başladı.