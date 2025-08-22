PODCAST CANLI YAYIN

Metin Şentürk acı haberi duyurdu! Ünlü şarkıcının kardeşi kansere yenik düştü

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, kardeşi Bayram Şentürk’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Uzun süredir kanser tedavisi gören Bayram Şentürk, hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, kardeşi Bayram Şentürk'ü kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyor. Uzun süredir kanserle mücadele eden Bayram Şentürk, yaşam savaşını kaybetti. Sanatçı Metin Şentürk acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Şarkıcı Metin Şentürk, geçtiğimiz haftalarda kardeşi Bayram Şentürk için dua istemişti. Kardeşinin aylardır kanserle mücadele ettiğini söyleyen ünlü isim, sosyal medyadan paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı: "Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun."

"Ailemizin Kıymetlisi Hakkın Rahmetine Kavuştu"

59 yaşındaki şarkıcı, kardeşinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, "Ailemizin kıymetlisi 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkın rahmetine kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

Yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Tüm hastane personeline de teşekkür eden Metin Şentürk, kardeşinin 23 Ağustos'ta İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.

